Bilecik'in neyi meşhur? Bilecik'te ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Sakarya Nehri’nin bereketiyle sulanan toprakları, sarp kayalıkların arasına gizlenmiş kanyonları ve asırlık çınar ağaçlarının gölgesindeki köyleriyle Bilecik, modern dünyanın gürültüsünden kaçıp tarihin köklerine sığınmak isteyenler için eşsiz bir duraktır. Arama motorlarında kültür ve tarih meraklılarının yanıt aradığı Bilecik'in neyi meşhur, Bilecik'te ne yenir, ne alınır ve neresi gezilir soruları, aslında bu kuruluş şehrinin mütevazı zenginliklerini keşfetme arzusunun bir yansımasıdır.

Bilecik, yüzölçümü olarak küçük bir şehir gibi görünse de üstlendiği tarihi misyon ve barındırdığı kültürel mirasla Anadolu’nun en önemli hafıza duraklarından biridir. Şehre girdiğinizde sizi karşılayan dik yamaçlar ve vadi içindeki yerleşim, bölgenin stratejik önemini ilk bakışta hissettirir. Burası sadece bir mola yeri değil, imparatorluğun kuruluş ruhunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz manevi bir merkezdir. Bu yazımızda, Bilecik mutfağının az bilinen ama damak çatlatan yöresel tatlarından Söğüt’ün tarihi atmosferine, Pazaryeri’nin meşhur bozalarından Osmaneli’nin geleneksel evlerine kadar şehri özel kılan her detayı ele alıyoruz.

REKLAM BİLECİK'TE NE YENİR? Bilecik mutfağı, bulunduğu coğrafi konumun bir getirisi olarak Marmara ve İç Anadolu lezzetlerinin harmanlandığı, unlu mamullerin ve bakliyatın başrolde olduğu bir yapıya sahiptir. Şehrin en karakteristik ve şaşırtıcı lezzetlerinin başında nohutlu mantı gelir. Diğer yörelerin kıymalı mantılarından farklı olarak haşlanmış nohut ve tavuk etiyle hazırlanan bu yemek, üzerine dökülen kızdırılmış tereyağı ve yoğurtla bambaşka bir aromaya kavuşur. Bilecik sofralarının bir diğer vazgeçilmezi olan dağ eriği ekşili çorbası ise özellikle kış aylarında şifa niyetine içilen, mayhoş tadıyla iştah açan bir başlangıçtır. Bıldırcın kebabı ise bölgedeki avcılık kültürünün mutfağa yansıyan en seçkin örneklerinden biri olup, özel baharatlarla harmanlanarak fırınlanır ve lokum gibi kıvamıyla et severlerin favorisi olur. Pazaryeri ilçesinin meşhur bozası ve helvası, Bilecik gastronomisinin dünya çapında tanınan markalarıdır. Özellikle kış aylarında üzerine bol leblebi serpilerek içilen koyu kıvamlı boza, bölgenin soğuk havasında içinizi ısıtan en doğal enerji kaynağıdır. Tahin helvası ise geleneksel yöntemlerle, usta ellerde sabırla kavrularak hazırlanır ve tazeliğiyle her lokmada sütün ve tahinin o saf tadını hissettirir. Hamur işleri konusunda da oldukça iddialı olan kentte, büzme tatlısı ve linga tatlısı gibi şerbetli lezzetler bayram sofralarını süsler. Ayrıca Osmaneli ilçesinde yetişen bereketli sebze ve meyveler, özellikle de meşhur ayva ve karpuz, Bilecik topraklarının cömertliğinin en tatlı kanıtlarıdır. Bilecik mutfağında her bir lokma, aslında o toprağın tarihine ve bereketine duyulan bir şükranın ifadesidir.