Bilecik nerede? Bilecik hangi bölgede, komşu illeri neler?

BİLECİK NEREDE?

Bilecik, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda, Sakarya Nehri havzasında yer alır. Kuzeyinde Sakarya, doğusunda Bolu ve Eskişehir, batısında Bursa, güneyinde Kütahya illeriyle çevrilidir. Kuzey Marmara’nın geçiş noktasında bulunan şehir, hem Marmara’nın sanayi kültürünü hem İç Anadolu’nun sakin doğasını bir araya getirir. Coğrafi konumu itibarıyla Bilecik, tarih boyunca Anadolu’yu İstanbul’a bağlayan ticaret yolları üzerinde önemli bir yerleşim noktası olmuştur. Bugün de aynı özelliği korur; hem karayolu hem demiryolu bağlantıları sayesinde Marmara iç hatlarının kesişim noktasında yer alır.

BİLECİK HANGİ ŞEHİRDE?

Bilecik, kendi adını taşıyan Bilecik ilinin merkezidir. Yaklaşık 220 bin nüfusa sahip şehir, sekiz ilçeden oluşur. En bilinen ilçeleri arasında Bozüyük, Söğüt, Osmaneli ve Pazaryeri bulunur. Bilecik, tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yeri olarak bilinir. Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi, 1299 yılında Söğüt’te bağımsızlığını ilan etmiş ve buradan yola çıkarak imparatorluğun temellerini atmıştır. Bu nedenle Söğüt, sadece Bilecik’in değil, tüm Türk tarihinin simgesel şehirlerinden biridir. Her yıl düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, bu tarihî mirası yaşatır. Şehir merkezinde Şeyh Edebali Türbesi, Orhan Gazi Camii ve Saat Kulesi gibi yapılar, Osmanlı’nın ilk döneminden günümüze ulaşan önemli eserlerdir. Bu tarihî doku, Bilecik’in kimliğini oluşturan en güçlü unsurdur.