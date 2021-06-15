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Bilecik nerede, hangi bölgede? Bilecik'in ilçeleri nelerdir? Bilecik'te gezilecek yerler

Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Bilecik, bölgeler arası iklim değiştiği bir geçiş noktasıdır. Peki, Bilecik'te gezilecek yerler neresidir? İşte Bilecik ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Bilecik nerede, hangi bölgede? Bilecik'in ilçeleri nelerdir? Bilecik'te gezilecek yerler

BİLECİK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Bilecik, Bilecik ilinin merkezi olan ilçedir. Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde kalmaktadır.

BİLECİK TARİHÇESİ

Günümüz yerleşimiyle ilgili bilgiler sınırlıdır. Şehrin 4 km güneybatısında yerleşimin M.Ö 3000'lere kadar uzadığı düşünülen Agrilion antik kenti bulunmaktadır. Günümüz yerleşimin Hamsu ve Debağhane dereleri arasındaki kayalık çıkıntıda Bizans döneminde Belekoma adıyla bilinen bir kale bulunmaktaydı. 13. yüzyılda Bizans'ın Selçuklularla mücadelesinde uç bölgesinde yer alan Bilecik, yüzyılın ortalarından itibaren tekfur idaresinde merkezden yarı bağımsız olarak yönetilmekteydi. Bilecik, 1299 yılında ani bir baskınla Osmanlı topraklarına katıldı. Bilecik'in ele geçirilmesiyle Osman Gazi burada bir mescid yaptırmış, küçük oğlu Ali ve eşi ile aynı zamanda eşinin babası olan Şeyh Edebali burada yaşamıştır. Şehir kalenin etrafında gelişim göstermekle birlikte, coğrafi yapıdan dolayı yeterli büyüme sağlanamamıştır. 16. yüzyılda 700 civarında küçük bir nüfusa sahip olan yerleşimin onda bir kadarını Hristiyan nüfus oluşturmaktaydı. 1649 yılındaki Avârız kayıtlarında Bilecik Ertuğrul Gazi vakıflarına ait bir kasaba olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde yerleşim, dokuz Müslüman ve bir Hristiyan olmak üzere 10 mahalleden oluşmaktaydı. Coğrafi konumu nedeniyle tarımda yapılamayan yerleşim, bu tarihlerde demir madenciliği ve ipek dokumacılığı yönüyle gelişmişti. Osmanlı idaresinde uzun süre Sultanönü sancağına bağlı bir kaza olarak görülen yerleşim, Tanzimat’tan sonra Hüdavendigâr eyaletine bağlı bir sancak oldu. II. Abdülhamid döneminde Ertuğrul sancağının merkez kazası Bilecik, Cumhuriyet’in ilk yıllarında vilâyet oldu. 1924 yılında vilâyetin adı Bilecik’e çevrildi.

BİLECİK'İN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Bilecik (il merkezi)
Bozüyük
Gölpazarı
İnhisar
Osmaneli
Pazaryeri
Söğüt
Yenipazar

BİLECİK'TE GEZİLECEK YERLER

Şeyh Edebali Türbesi
Bilecik Müzesi
Bilecik Saat Kulesi
Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı

BİLECİK YÖRESEL YEMEKLERİ

Ovmaç Çorbası
Bıldırcın Kebabı
Parmak Köftesi
Cevizli Büzme Tatlısı
Bilecik Güveci
Bilecik Nohutlu Mantı
Bozüyük Mantısı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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