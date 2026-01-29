Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 127 bin 800 makaron ele geçirildi

        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 127 bin 800 makaron ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 127 bin 800 makaron ile 17 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 01:39 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 127 bin 800 makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Alınan ihbar üzerine imalathane haline getirilmiş eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramalarda, 127 bin 800 makaron ile 17 kilogram tütün, profesyonel sigara sarma makinası ve kompresör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakan Taşıyan'ın menajerinden açıklama

        Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan'ın kalp krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu iddia edildi. Taşıyan'ın menajeri ve doktoru, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. (AA)

        #HABER
        #bilecik
        #Bilecik haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde