Bilecikli berberden sağlık çalışanlarına ücretsiz bayram tıraşı

AA

Berber Ender Kaygısız, nüfusu 21 bini aşan ilçedeki tüm sağlık çalışanlarına mesaj yoluyla ulaştı.

Randevu alarak iş yerine gelenleri tıraş eden Kaygısız, salgın sürecinde özverili çalışmaları için sağlıkçılara teşekkür ederek bayramlarını kutluyor.

Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına minnet borçları olduğunu söyledi.

Mücadeleye katkıda bulunma düşüncesiyle yola çıktığını belirten Kaygısız, "Sağlık çalışanlarımız bizler için gece gündüz demeden çalıştılar. Zorlu bir süreç geçirirken bayram tıraşlarını ücretsiz olarak yapmak, onlara böyle destek vermek istedik. Her birine bizim için canlarını ortaya koydukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Tıraş olan sağlık çalışanlarından Sinan Mut da hizmeti için Kaygısız'a teşekkür etti.

Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevini yürüten Mut, "Kendisini duyarlı davranışından dolayı kutluyorum. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum, inşallah sağlıklı günlerde tekrar bir araya geliriz." diye konuştu.