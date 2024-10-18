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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Bilgi ve iletişim sektörünün çalışan sayısı yıllık bazda 51 aydır kesintisiz artıyor - Teknoloji Haberleri

        Bilgi ve iletişim sektörünün çalışan sayısı yıllık bazda 51 aydır kesintisiz artıyor

        Dijitalleşmenin ve teknoloji kullanımının yaygınlaşması, bilgi ve iletişim sektöründeki ücretli çalışan sayısının yıllık bazda 51 aydır artış göstermesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:25
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        Bilgi iletişim sektörü çalışan sayısı artıyor
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta 15 milyon 883 bin 831 kişi olarak hesaplandı.

        Ücretli çalışanlar sektör bazlı incelendiğinde, bilgi ve iletişim alanında çalışanların sayısındaki artış dikkati çekti.

        Son yıllarda yazılım teknolojilerindeki gelişmeler, yapay zeka ve siber güvenlik gibi kavramların öne çıkması, sektördeki istihdam sayısında da artışa neden oldu.

        REKOR KIRILDI

        Söz konusu verilerin toplanmaya başlandığı 2009 yılında bilgi ve iletişim kategorisinde ücretli çalışan sayısı 135 bin 760 iken, ağustos ayında 292 bin 712'ye ulaşarak rekor kırdı.

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        Böylece, bilgi ve iletişim alanındaki ücretli çalışan sayısında yıllık bazda 51 aydır artış meydana geldi. Söz konusu sektörde yıllık bazda çalışan sayısı, son olarak Kovid-19 salgınının yaşandığı Mayıs 2020'de gerilemişti.

        Çalışan sayısında o dönem yaşanan 0,7'lik düşüşün ardından hızlı bir artış trendi başlarken, 2021'de bazı aylarda yıllık bazda yüzde 20'ye yaklaşan yükselişler kaydedildi.

        Geçen ay ise bilgi ve iletişim kategorisinde ücretli çalışan sayısındaki artış yıllık bazda yüzde 2,2 oldu.

        "UZMANLAŞMIŞ ÇALIŞANLARA TALEP ARTIYOR"

        Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim sektöründe çalışan sayısındaki artışın, dijitalleşmenin hızla benimsenmesi ve teknolojinin hemen hemen her sektördeki iş süreçlerine entegrasyonuyla yakından ilişkili olduğunu söyledi.

        Son yıllarda dijital teknolojilere duyulan ihtiyacın hızlandığını ve özellikle Kovid-19 salgını sonrasında hızla arttığını bildiren Menteş, sektördeki ihtiyaçlara dair şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi ileri teknolojilerin hızla gelişmesi, bu alanlarda uzmanlaşmış iş gücüne olan talebi artırıyor. Bu teknolojiler, birçok endüstrinin operasyonlarını optimize etmek için kritik hale geldi. Teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemi son yıllarda hızla büyüyor. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerde teknoloji start-up'ları hem istihdam hem de yenilikçilik anlamında önem taşıyor. Çevrim içi alışverişin ve dijital pazarlamanın hızla büyümesi, yazılım geliştirme, veri analitiği, dijital içerik üretimi ve e-ticaret platformlarının yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşmış çalışanlara olan talebi artırmıştır."

        Menteş, dijitalleşmeyle birlikte siber güvenlik tehditlerinin de arttığına dikkati çekerek, bu nedenle hem kamu hem de özel sektörde verilerin korunması ve dijital altyapıların güvenliği için daha fazla siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Menteş, yazılım geliştirme ve mühendislik, veri bilimi ve analitiği ile siber güvenlik alanlarının, sektörde en çok istihdam sağlanan ve hala açık bulunan alanlar olduğunu kaydetti.

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