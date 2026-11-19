Mutfakta bulunan birkaç temel malzemeyle kolayca hazırlanan ev yapımı kroketler, dışı altın sarısı ve çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla sofralara lezzet katıyor. Üstelik konserve ton balığı sayesinde uzun uzun et pişirmekle uğraşmadan kısa sürede hazır hale geliyor. Peki, ton balığı ve yumurtayla hazırlanan altın renkli kroketler nasıl yapılır?

EVDE BİR KONSERVE TON BALIĞI VARSA BU TARİFİ MUTLAKA DENEYİN!

Evinizde fazla zaman harcamadan lezzetli ve doyurucu bir tarif hazırlamak isteyenler için ton balıklı ve yumurtalı kroketler ideal bir seçenek sunuyor. Doğru kıvamı yakalamanın püf noktası ise ton balığının suyunu iyice süzmek ve kroketlerin kolayca şekil almasını sağlayacak miktarda kuru malzeme kullanmak.

2 YUMURTALI TON BALIĞI KROKET HAZIRLAMAK İÇİN MALZEMELER

Miktarlar, eşlike bağlı olarak iki veya üç porsiyon için yeterli olan yaklaşık 8 orta boy kroket verir.

Süzülmeden önce her biri yaklaşık 120 g'lık 2 kutu doğal ton balığı, iyi süzülür.

-2 yumurta.

-4 yemek kaşığı ince yulaf veya ekmek kırıntısı.

-2 yemek kaşığı çok küçük doğranmış soğan.

-1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz.

-Tat vermek için tuz ve karabiber.

-Tava için veya tabağı fırçalamak için 1 çay kaşığı yağ.

İsteğe bağlı: limon kabuğu rendesi, tatlı kırmızı biber veya bir çorba kaşığı rendelenmiş havuç.

TON BALIĞI KROKETLERİ ADIM ADIM NASIL YAPILIR?

-Ton balığı bir elekte süzün ve en büyük parçalar atılana kadar bir çatalla ufalayın.

-İki yumurtayı bir kapta hafifçe çırpın ve ton balığı, soğan, maydanoz ve baharatları ekleyin.

-Yulaf ezmesini veya ekmek kırıntılarını azar azar ekleyin. Karışım nemli olmalı, ancak bir kaşıkla porsiyonlar oluşturmaya izin verin.

-Yulafın sıvının bir kısmını emmesi için beş dakika bekletin. Hala çok yumuşaksa, kuru bileşenden bir çorba kaşığı daha ekleyin.

-Sekiz parçaya bölün, düzleştirilmiş bir şekil verin ve hafif yağlanmış bir tavaya orta ateşte koyun.

-Sert, altın rengi ve ortası iyi pişmiş olana kadar her tarafı yaklaşık 3 veya 4 dakika pişirin.

PİŞMİŞ VERSİYON VE KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR

Fırında hazırlamak için, kroketleri hafif yağlanmış tepside 200 °C'de 15-20 dakika pişirin ve yarısında çevirin. Yumurtanın tamamen piştiğinden emin olun.ve fırına göre değişir, bu nedenle yumurtanın tamamen piştiğini kontrol etmeniz gerekir.

Kroket yaparken karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri karışımın fazla sulu olmasıdır. Ton balığı yeterince süzülmezse içinde kalan fazla sıvı, kroketlerin şeklini korumasını zorlaştırabilir ve pişirme sırasında dağılmalarına neden olabilir. Bu nedenle ton balığını kullanmadan önce iyice süzmek önemlidir. Ayrıca kroketleri çok yüksek sıcaklıkta pişirmekten kaçınmalısınız. Çünkü yüksek ısı, kroketlerin dış yüzeyinin hızlıca kızarmasına neden olurken iç kısmının yeterince pişmesini engelleyebilir. Daha iyi bir sonuç elde etmek için orta sıcaklıkta ve kontrollü bir şekilde pişirmek gerekir.