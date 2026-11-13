2027'de gürültüden kaçmak isteyenlerin rotası belli oldu: İşte dünyanın en sessiz 10 şehri!

Şehir tatili denildiğinde akla kalabalık caddeler, yoğun trafik ve hareketli merkezler gelse de bazı popüler destinasyonlar düşündüğünüzden çok daha sakin olabilir. Avanti Travel Insurance tarafından hazırlanan yeni araştırma, 2027'de ziyaret edilebilecek dünyanın en sessiz şehirlerini sıraladı. İlk 10'un tamamının Avrupa'dan çıkması dikkat çekerken İtalya üç şehirle listeye damga vurdu. Listenin ilk üç sırasında ise Venedik, Lizbon ve Amsterdam yer aldı.

DÜNYANIN EN SESSİZ ŞEHRİ VENEDİK OLDU

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Venedik, araştırmada dünyanın en sessiz şehri olarak ilk sıraya yerleşti. Bunun arkasındaki en önemli nedenlerden biri kentin büyük bölümünde otomobil trafiğinin bulunmaması.

Araştırmaya göre Venedik'in merkezinin iki kilometrelik çevresinde yoğun yolların toplam uzunluğu yaklaşık iki kilometreyle sınırlı kalıyor. Kentte araç trafiğine kapalı sokakların uzunluğu ise 170 kilometreyi aşıyor. Kanallar, dar sokaklar ve tarihi meydanlarla şekillenen kent dokusu, özellikle trafik kaynaklı gürültünün azalmasında önemli rol oynuyor.

Seyahat uzmanı Sarah Rodrigues de Venedik'in özellikle trafik gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için öne çıktığını belirtiyor. Rodrigues'e göre kenti sabah erken saatlerde gezmek, turistlerin yoğun saatlerde fark etmediği çok daha sakin bir Venedik deneyimi sunabiliyor.

LİZBON'UN SAKİNLİĞİNDE BİR DETAY ÖNE ÇIKIYOR

Listenin ikinci sırasında Portekiz'in başkenti Lizbon bulunuyor. Araştırmaya göre Lizbon, değerlendirilen şehirler arasında yoğun ana yolların en düşük olduğu destinasyonlardan biri.

Kentin havalimanında gece uçuşlarına yönelik sınırlamaların bulunması da sıralamada dikkate alınan unsurlar arasında. Tarihi tramvayları, Tejo Nehri manzaraları ve yeşil alanlarıyla tanınan Lizbon, yoğun bir şehir gezisinin yanında daha sakin alanlara ulaşmak isteyen ziyaretçiler için öne çıkıyor.

Rodrigues'in özellikle önerdiği noktalardan biri ise Gulbenkian bahçeleri. Şehrin merkezindeki bu yeşil alan, Lizbon'un hareketli turistik bölgelerinden uzaklaşmak isteyenler için daha sakin bir alternatif sunuyor.

AMSTERDAM İLK ÜÇÜ TAMAMLADI

Amsterdam dünyanın en sessiz şehirleri sıralamasında üçüncü oldu. Hollanda'nın başkentinde 30 kilometreden fazla araç trafiğine kapalı sokak bulunuyor.

Kanal kıyısındaki yürüyüş güzergahları ve otomobile bağımlılığı azaltan kent yapısı da Amsterdam'ı daha sakin bir şehir deneyimi arayanlar için öne çıkarıyor. Araştırma, ünlü turistik merkezlerin dışındaki mahallelerin de daha yavaş tempolu bir Amsterdam keşfetmek isteyenlere farklı seçenekler sunduğuna dikkat çekiyor.

İLK 10'UN TAMAMI AVRUPA'DAN

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise listenin coğrafi dağılımı oldu. Dünyanın farklı bölgelerinden popüler destinasyonların değerlendirildiği çalışmada ilk 10 sıranın tamamını Avrupa şehirleri aldı. İtalya ise Venedik'in yanı sıra Milano ve Floransa ile listede üç kez yer aldı.

2027'de ziyaret edilebilecek en sessiz 10 şehir şöyle:

Venedik – İtalya

Lizbon – Portekiz

Amsterdam – Hollanda

Barselona – İspanya

Brüksel – Belçika

Atina – Yunanistan

Zürih – İsviçre

Milano – İtalya

Floransa – İtalya

Stockholm – İsveç

PEKİ "SESSİZ ŞEHİR" NASIL BELİRLENDİ?

Sıralama şehirlerde doğrudan desibel ölçümü yapılarak hazırlanmadı. Avanti Travel Insurance, Euromonitor International'ın 2025 Top 100 City Destinations Index'inde yer alan destinasyonları inceleyerek şehir merkezlerindeki trafik ve yaya alanlarını karşılaştırdı.

Her şehir, OpenStreetMap'teki resmi merkez noktasının iki kilometrelik çevresi temel alınarak değerlendirildi. Ana yollar ve otoyolların uzunluğunun az olması, yayalaştırılmış sokakların ise fazla olması şehrin lehine değerlendirildi.

İlk 10'a giren şehirlerde ayrıca yasal sessizlik saatleri, gece uygulamaları, havalimanlarındaki uçuş kısıtlamaları ve pazar günü ticaretine yönelik düzenlemeler gibi kent yaşamının gürültüsünü etkileyebilecek kurallar da incelendi.

KALABALIK ŞEHİRLER NASIL "EN SESSİZLER" ARASINA GİRDİ?

Listenin Venedik, Barselona ve Amsterdam gibi turist yoğunluğuyla bilinen şehirleri içermesi ilk bakışta şaşırtıcı görünebilir. Ancak araştırma ziyaretçi sayısından çok şehirlerin ulaşım yapısına ve araç trafiğine odaklanıyor.

Bu nedenle yoğun turist çeken ancak geniş yaya bölgelerine, araçsız tarihi merkezlere ve sınırlı ana yol ağına sahip kentler sıralamada avantaj elde ediyor. Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, şehirlerin kalabalık olmasıyla trafik kaynaklı gürültünün aynı şey olmadığını da gösteriyor.