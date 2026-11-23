İngiltere'nin Lancashire bölgesinde büyüyen Peter Lloyd, çocukluğundan itibaren eğitim hayatında büyük zorluklarla karşılaştı. İşitme sorunları nedeniyle okulda dersleri takip etmekte güçlük çeken Lloyd, 16 yaşında hiçbir diploma alamadan eğitimini tamamladı. Buna rağmen çalışmaktan vazgeçmedi, yıllarca kamyon şoförlüğü yaparak geçimini sağladı ve ailesini kurdu. Ancak 2021 yılında, 42 yaşındayken, dört yaşındaki bir çocuğun okuma düzeyine sahipti. Korona virüs salgını sırasında yaşadığı bir olay, yıllardır ertelediği okuma yazma öğrenme kararını yeniden gündeme getirdi. İngiliz The Guardian gazetesine hikayesini anlatan Lloyd'un azim dolu mücadelesi, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi. İşte 42 yaşında başlayan ve üç yıl süren eğitim yolculuğunun dikkat çeken ayrıntıları...

ÇOCUKLUĞUNDA YAŞADIĞI SORUNLAR EĞİTİMİNİ ETKİLEDİ

Peter Lloyd, kısmi işitme kaybıyla dünyaya geldi. Çocukluğunda çevresindeki insanların konuşmalarını duysa da kalabalık ve gürültülü ortamlarda söylenenleri anlamakta zorlanıyordu. Bu nedenle öğretmenlerinin anlattıklarını takip edemedi. Altı yaşında özel eğitim veren bir okula gönderildi ancak burada da derslere odaklanmakta güçlük çekti. Geçirdiği kulak ameliyatları sayesinde işitmesi düzelse de eğitimindeki eksiklikler devam etti. 16 yaşında okuldan ayrıldığında okuma yazma bilmiyor ve kaygı nedeniyle konuşurken kekeliyordu.

OKUMA YAZMA BİLMEDEN 25 YIL ÇALIŞTI

Okuldan ayrıldıktan sonra bir arkadaşının yardımıyla çiftlikte işe başlayan Lloyd, zamanla kamyon şoförlüğüne yöneldi. Görsel hafızasının güçlü olması sayesinde yolları, otoyol numaralarını ve trafik işaretlerini ezberleyerek araç kullanmayı başardı. 22 yaşında kamyon şoförlüğüne başlayan Lloyd, konuşan navigasyon cihazlarının yaygınlaşmasıyla işini daha kolay yapabildi. Ancak yıllarca çalışmasına rağmen okuyamaması, günlük hayatında başkalarının desteğine ihtiyaç duymasına neden oldu.

EŞİYLE TANIŞMASI HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Lloyd, daha önce okuma yazma öğrenmek için çeşitli girişimlerde bulundu ancak başarılı olamadı. 2010 yılında yeniden eğitim almaya karar verdiğinde de istediği ilerlemeyi sağlayamadı. Buna karşın hayatının önemli dönüm noktalarından biri bu süreçte yaşandı. Eğitim aldığı kurumda gelecekteki eşiyle tanıştı. Eşi, okuma ve yazma gerektiren günlük işlerde kendisine yardımcı oldu. Lloyd, onun yanında kendisini yargılanmış hissetmediğini ve yıllarca birlikte karşılaştıkları zorlukları aştıklarını anlattı.

MARKETTE YAŞADIĞI OLAY HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

2021 yılında korona virüs salgını nedeniyle hayatın büyük ölçüde değişmesi, Lloyd'un yıllardır kullandığı yöntemlerin yetersiz kalmasına neden oldu. Kamyon şoförlüğüne ara vermek zorunda kaldığı dönemde, eşinin 10 yaşındaki oğullarının evdeki eğitimine yardımcı olduğunu gördü ancak kendisi okuma yazma bilmediği için destek olamadı. Bir gün markete gittiğinde ise süt ürünlerine ve soyaya alerjisi bulunan eşiyle oğluna uygun sütü seçmekte zorlandı. Ürünlerin üzerindeki bilgileri okuyamadığı için yanlış bir seçim yaparak onların sağlığını tehlikeye atmaktan korktu. Bu deneyim, artık hayatına aynı şekilde devam edemeyeceğini anlamasını sağladı.

42 YAŞINDA YENİDEN OKUMA YAZMA ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Markette yaşadıklarını eşine anlatan Lloyd, onun önerisiyle yetişkinlere ücretsiz okuma desteği sunan Read Easy adlı yardım kuruluşuna başvurdu. Kuruluşun gönüllülerinden Alison Hollinrake ile tanıştı ve yeniden öğrenmeye başladı. İlk görüşmeye giderken otoparkta ödeme yapmayı çözemediği için büyük bir kaygı yaşasa da öğretmeninin yaklaşımı sayesinde cesaret kazandı. Eğitim sürecinde Shannon Trust tarafından hazırlanan okuma materyalleri kullanıldı. Lloyd, geçmişteki başarısız denemelerine rağmen bu kez hedefinden vazgeçmemeye kararlıydı.

ÜÇ YIL BOYUNCA HAFTADA İKİ KEZ DERS ALDI

Lloyd, gönüllü eğitmeni Alison ile üç yıl boyunca haftada iki kez bir araya geldi. Önce temel okuma becerilerini geliştirdi, ardından giderek daha uzun metinleri anlamaya başladı. Öğrenme süreci ilerledikçe yıllardır yapamadığı pek çok şeyi kendi başına gerçekleştirebileceğini fark etti. Okuma yazma öğrenmek, onun için yalnızca yeni bir beceri edinmek değil, günlük yaşamında daha bağımsız hareket edebilmek anlamına geliyordu.

EN BÜYÜK HAYALİ HARRY POTTER KİTABINI OKUMAKTI

Peter Lloyd'un eğitim sürecindeki en büyük hedeflerinden biri, J. K. Rowling'in Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı eserini okuyabilmekti. Harry Potter hikayelerini daha önce duymuş ve işitme kaybı nedeniyle kendisini zaman zaman dışlanmış hissettiği için ana karakterle benzerlik kurmuştu. Üç yıllık çalışmanın sonunda ilk Harry Potter kitabını bitirmeyi başardı. Bu başarı, Lloyd'un yıllardır ulaşmak istediği kişisel hedefini gerçekleştirmesini sağladı.

ARTIK OĞLUYLA BİRLİKTE YEMEK TARİFLERİ OKUYABİLİYOR

Okuma yazma öğrenmenin Lloyd'un aile hayatına da önemli katkıları oldu. Oğlu küçükken ona kitap okuyamamış olmanın üzüntüsünü yaşasa da artık birlikte farklı etkinlikler yapabiliyor. Özellikle oğlunun seçtiği yemek tariflerini okuyarak mutfakta birlikte vakit geçirmeleri, Lloyd için yeni bir mutluluk kaynağı haline geldi. Daha önce başkalarından yardım alması gereken günlük işler, artık kendi başına yapabildiği etkinliklere dönüştü.

ŞİMDİ AYNI ZORLUKLARI YAŞAYANLARA YARDIM EDİYOR

Lloyd, okuma yazma öğrenmesinin ardından kendisine destek olan Read Easy kuruluşunun gönüllü temsilcilerinden biri oldu. Özellikle okuma yazma bilmediğini söylemekten çekinen yetişkinleri yardım almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Gelecekte İngilizce yeterlilik sınavına girmek ve başkalarına yardımcı olabileceği bir mesleğe geçmek istiyor. 2026 yılında hikayesini anlattığında aynı anda üç farklı kitap okuduğunu belirten Lloyd, geçmişte imkansız gördüğü bir hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyordu.

42 YAŞINDA BAŞLAYAN MÜCADELE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Peter Lloyd'un hikayesi, yetişkinlik döneminde eğitime yeniden başlamanın ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor. Çocukluğunda yaşadığı işitme sorunları nedeniyle okuma yazma öğrenemeyen Lloyd, 42 yaşında başladığı eğitim sayesinde hem kişisel hayalini gerçekleştirdi hem de günlük yaşamında daha bağımsız hale geldi. Bugün kendi başarısını başkalarına ilham vermek için kullanan Lloyd, öğrenmek isteyen yetişkinleri desteklemeyi sürdürüyor. İşte yıllarca okuma yazma bilmeden yaşayan bir adamın hayatını değiştiren başarısı: 42 yaşında yeniden başladığı eğitim, ona kitaplarla dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı.