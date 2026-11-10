80 metrekarelik ev 196 bin liradan satışta! Yanında 1.000 metrekareyi aşan arazi de var

İspanya'da 80 metrekarelik iki katlı bir ev, 1.000 metrekareyi aşan arazisiyle birlikte 3.472 eurodan (yaklaşık 196 bin TL) açık artırmaya çıktı. Vergi idaresinin satışa sunduğu taşınmazın belirlenen toplam değeri ise 34.720 euroyu (yaklaşık 1,9 milyon TL) aşıyor.

80 METREKARELİK EV İÇİN BAŞLANGIÇ FİYATI 3.472 EURO

A Coruña iline bağlı Cerdido belediyesindeki Regueirolongo köyünde bulunan mülk için açık artırma başlangıç fiyatı 3.472,01 euro olarak belirlendi. Taşınmazın toplam değeri ise 34.720,11 euro.

Bu rakamla açık artırma başlangıç bedeli, belirlenen mülk değerinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor. İhale 16 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

SADECE EV DEĞİL, GENİŞ BİR ARAZİ DE VAR

Satışa konu taşınmaz, 80 metrekarelik müstakil ve iki katlı bir evden oluşuyor. Ancak mülkle birlikte avlu, mahzen, tarımsal amaçlarla kullanılan bir alan ve ekilebilir arazi de bulunuyor.

Vergi idaresinin açıklamasına göre tüm bu bölümler tek bir taşınmazı oluşturuyor ve toplam büyüklük yaklaşık 1.018 metrekareye ulaşıyor.

EVİN İÇİYLE İLGİLİ BİLGİ BULUNMUYOR

Ana yapı ve eklentilerin dışarıdan iyi durumda olduğu belirtiliyor. Buna karşılık evin iç kısmının mevcut durumu ve odaların nasıl dağıldığı konusunda bilgi paylaşılmıyor.

Bu nedenle 3.472 euroluk başlangıç fiyatı dikkat çekse de ihale dosyasındaki ayrıntılar önem taşıyor. Satışa çıkarılan hakkın tam mülkiyet olduğu belirtilirken, sahiplik oranının yüzde 50 olduğu bilgisi de ilanda yer alıyor.

İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT GEREKİYOR

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirli ekonomik şartları yerine getirmesi gerekiyor. İhale için bir teminat yatırılması zorunlu tutuluyor.

SADECE 31 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİR KÖYDE

Regueirolongo, İspanya'nın kuzeyindeki A Coruña ilinde, Ortegal bölgesinde yer alan küçük bir köy. Galiçya İstatistik Enstitüsü verilerine göre köyde yalnızca 31 kişi yaşıyor.

Doğal kaynakları ve arazileriyle öne çıkan yerleşim, Ferrol'a otomobille yaklaşık 30 dakika uzaklıkta bulunuyor. Günlük ihtiyaçlar için gidilebilecek Cedeira'ya ise AC-102 ve AC-566 yolları üzerinden yaklaşık 13 dakikada ulaşılabiliyor.