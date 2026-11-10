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        Haberler Bilgi Birinde 3.400, diğerinde 589 kilometre: 100 dolarlık yakıtla hangi otomobil ne kadar yol gidiyor? Fark 6 katı buldu!

        Birinde 3.400, diğerinde 589 kilometre: 100 dolarlık yakıtla hangi otomobil ne kadar yol gidiyor? Fark 6 katı buldu!

        Spot 1: 100 dolarlık yakıt veya elektrikle bazı otomobiller yaklaşık 3.400 kilometre yol giderken, bazı modeller 600 kilometreye bile ulaşamıyor. Elektrikli, hibrit, benzinli ve dizel araçlar arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İşte 100 dolarla en fazla ve en az yol yapan modeller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        100 dolarlık yakıtla hangi otomobil ne kadar yol gidiyor?

        100 dolarlık yakıtla kaç kilometre yol gidilebildiği, otomobilin motor tipine göre şaşırtıcı ölçüde değişiyor. ABD'deki güncel enerji fiyatları ve araçların tüketim verileriyle hazırlanan karşılaştırmada elektrikli otomobiller açık ara öne çıkarken, büyük dizel pickup modelleri listenin sonunda kaldı.

        100 DOLARLA 3 BİN 396 KİLOMETREYE KADAR YOL

        Listenin ilk sırasında elektrikli Tesla Model Y yer aldı. Evde şarj edildiği varsayılan araç, 100 dolarlık elektrikle 2.110 mil, yani yaklaşık 3.396 kilometre yol kat edebiliyor.

        Tesla Model 3 yaklaşık 3.357 kilometreyle ikinci, Toyota bZ ise yaklaşık 3.259 kilometreyle üçüncü sırada bulunuyor. Chevrolet Equinox EV yaklaşık 2.718, Hyundai Ioniq 5 ise 2.678 kilometre yol yapabiliyor.

        BU RAKAMLAR TEK ŞARJ MENZİLİ DEĞİL

        100 dolarlık enerjiyle ulaşılan bu mesafeler, aracın tek şarjla gidebildiği menzili göstermiyor. Hesaplama, 100 dolarlık toplam elektrik kullanılarak birden fazla şarj sonucunda kat edilen toplam yolu ifade ediyor.

        Ayrıca elektrikli araçlarda evde şarj tarifeleri esas alınıyor. Halka açık hızlı şarj istasyonlarının yoğun kullanılması durumunda maliyetin daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

        HİBRİTLER ORTA SIRALARDA ÖNE ÇIKIYOR

        Hibrit otomobiller, benzinli modellere göre daha yüksek mesafe sunarak sıralamanın orta bölümünü kaplıyor. Toyota Prius, 100 dolarlık yakıtla yaklaşık 1.990 kilometre yol alarak hibritler arasında ilk sırada.

        Hyundai Elantra yaklaşık 1.951 kilometre, Honda Civic ise yaklaşık 1.822 kilometreye ulaşıyor.

        Aynı modelin farklı motor seçenekleri arasındaki fark da dikkat çekici. Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu 100 dolarla yaklaşık 1.785 kilometre giderken benzinli versiyonda bu mesafe yaklaşık 1.278 kilometrede kalıyor. Aradaki fark yüzde 40'a yaklaşıyor.

        PICKUP MODELLERİNDE MALİYET HIZLA ARTIYOR

        Listenin diğer ucunda büyük pickup modelleri bulunuyor. Dizel Chevrolet Silverado, 100 dolarlık yakıtla yalnızca 366 mil, yani yaklaşık 589 kilometre yol alabiliyor. Dizel GMC Sierra ise yaklaşık 602 kilometrede kalıyor.

        Benzinli Ford F-Series yaklaşık 714 kilometre yol yaparken hibrit versiyonu yaklaşık 882 kilometreye çıkıyor. Böylece motor tipi aynı aracın kullanım maliyetinde ciddi fark yaratabiliyor.

        EN ÇOK SATANLAR EN UCUZ KULLANILANLAR DEĞİL

        Yakıt maliyeti otomobil tercihindeki tek kriter değil. Yüksek tüketimlerine rağmen pickup modelleri ABD'de satış listelerinin üst sıralarında kalmaya devam ediyor.

        Verilere göre Ford F-Series, Eylül 2026 sonuna kadar yaklaşık 562 bin adet satışla pazarın lideri olurken Chevrolet Silverado 423 bin, Honda CR-V ise 337 bin adet satışa ulaştı.

        Karşılaştırma, otomobilin satın alma fiyatı kadar uzun vadeli enerji maliyetinin de toplam kullanım giderinde büyük fark yaratabildiğini gösteriyor.

        Haber kaynak: Visual Capitalist

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