Gece yatarken çorap giymek, çoğu kişi için yalnızca ayaklarını sıcak tutmanın bir yolu. Ancak bilimsel araştırmalar, bu alışkanlığın uykuya dalma sürecinde sanılandan daha önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Ayakların sıcak tutulması, vücudun doğal sıcaklık dengesini etkileyerek uykuya geçişi kolaylaştırabiliyor. Üstelik bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada, çorapla uyuyanların ne kadar sürede uykuya daldığı ve gece boyunca kaç saat uyuduğu incelendi. Elde edilen sonuçlar ise bu basit alışkanlığın uyku üzerindeki etkisini rakamlarla ortaya koydu.

ÇORAPLA UYUMAK UYKUYU NASIL ETKİLİYOR?

Uykuya geçiş sırasında vücudun iç sıcaklığı doğal olarak düşmeye başlıyor. Ayakların sıcak tutulması ise bu süreci destekleyen mekanizmalardan birini harekete geçiriyor.

Ayaklardaki kan damarları genişlediğinde vücut, ısısını cilt yüzeyinden daha kolay dışarı verebiliyor. Böylece uykuya geçişi destekleyen sıcaklık düzenlemesi kolaylaşıyor.

Cleveland Clinic'ten uyku uzmanı Dr. Aparna Bhat, ayakları sıcak tutmanın vücudun doğal sıcaklık düzenleme sürecini destekleyerek uykuya dalmayı kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle ayakları üşüyen kişilerde gece çorap giymek, daha rahat bir uykuya geçiş sağlayabiliyor.

ARAŞTIRMADA ŞAŞIRTAN SONUÇ: 32 DAKİKA DAHA FAZLA UYKU

Journal of Physiological Anthropology dergisinde 2018 yılında yayımlanan araştırmada, gece çorap giymenin uyku üzerindeki etkileri incelendi. Altı genç erkeğin katıldığı çalışmada, çorapla ve çorapsız geçirilen geceler karşılaştırıldı.

Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcılar çorap giydikleri gecelerde ortalama 7,5 dakika daha hızlı uykuya daldı ve toplam 32 dakika daha fazla uyudu. Gece boyunca uyanma sayısında da azalma kaydedildi. Uyku verimliliğinde ise 7,6 puanlık artış görüldü.

Araştırmanın yalnızca altı kişiyle yapılmış olması, sonuçların herkes için geçerli olduğunu göstermiyor. Ancak bulgular, ayakların sıcak tutulmasının uyku üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine işaret ediyor.

SOĞUK AYAKLARA VE TOPUK KURULUĞUNA ETKİSİ

Gece çorap giymenin tek etkisi uykuya dalmayı kolaylaştırmak değil. Özellikle kış aylarında ayakların sıcak tutulması, üşüme nedeniyle yaşanan rahatsızlıkları azaltabiliyor.

Raynaud sendromu nedeniyle el ve ayak parmaklarında soğukluk yaşayan kişiler için de sıcak tutan çoraplar rahatlık sağlayabiliyor.

Bunun yanı sıra yatmadan önce ayaklara nemlendirici sürüp temiz çorap giymek, cildin nemini korumasına yardımcı oluyor. Özellikle kuru ve çatlamış topuklarda bu yöntemden yararlanılabiliyor.

HER ÇORAPLA UYUMAK DOĞRU MU?

Çorapla uyumayı tercih edenlerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, kullanılan çorabın kumaşı ve sıkılığı.

Uzmanlar, gece boyunca ayakları sıkmayan, hava alabilen ve rahat çorapların tercih edilmesini öneriyor. Pamuklu, bambu veya yünlü çoraplar bu açıdan uygun seçenekler arasında bulunuyor.

Çok dar çoraplar rahatsızlığa neden olabilirken hava almayan kumaşlar ayakların terlemesine yol açabiliyor. Ayrıca hijyen açısından her gece temiz çorap kullanılması önem taşıyor.

Özellikle kompresyon çoraplarının doktor önerisi olmadan gece boyunca kullanılması tavsiye edilmiyor.

PEKİ, ÇORAPSIZ UYUMAK ZARARLI MI?

Geceleri çorap giymek herkes için gerekli değil. Bazı insanlar ayakları sıcak olduğunda daha rahat uyurken bazıları çorapsız uyumayı tercih ediyor.

Çorapsız uyumanın tek başına sağlığa zararlı olduğuna dair bir bulgu bulunmuyor. Önemli olan, kişinin uyku sırasında kendini rahat hissetmesi ve aşırı sıcaklık nedeniyle uykusunun bölünmemesi.

Cleveland Clinic uzmanları da gece çorap giymenin kişisel bir tercih olduğunu, özellikle soğuk ayaklarla uykuya dalmakta zorlananlar için faydalı olabileceğini vurguluyor.