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        Haberler Bilgi Eski taytlarınızı sakın atmayın! Bahçede öyle bir işe yarıyor ki

        Eski taytlarınızı sakın atmayın! Bahçede öyle bir işe yarıyor ki

        Dolaplarda unutulan, esnekliğini kaybeden veya artık giyilmeyen taytlar, balkon ve bahçelerde oldukça kullanışlı bir malzemeye dönüşebiliyor. Özellikle bitki yetiştirmeyi sevenlerin işine yarayacak bu basit yöntem, bitkilerin gövdelerini desteklemeye ve zarar görmelerini önlemeye yardımcı oluyor. Üstelik uygulamak için yalnızca bir makas ve eski bir tayt yeterli

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Eski taytlarınızı sakın atmayın!

        Evlerde zamanla biriken eski kıyafetleri çöpe atmak yerine yeniden değerlendirmek, hem tasarruf sağlıyor hem de atık miktarını azaltıyor. Özellikle artık kullanılmayan taytlar, esnek kumaşları sayesinde balkon ve bahçelerde beklenmedik bir işe yarıyor. Bahçecilik uzmanlarının önerdiği yöntemde eski taytlar ince şeritler halinde kesilerek bitkileri destekleyen bağlara dönüştürülüyor. Böylece rüzgarda eğilen, büyüdükçe desteğe ihtiyaç duyan veya meyvelerinin ağırlığı nedeniyle zorlanan bitkilerin gövdeleri sabitlenebiliyor. Evdeki malzemelerle kolayca uygulanabilen bu yöntem, yeni bahçe ekipmanları satın alma ihtiyacını da azaltabiliyor.

        ESKİ TAYTLAR BAHÇEDE NE İŞE YARIYOR?

        Eski taytların en önemli özelliği, esnek ve yumuşak kumaş yapıları. Bahçede kullanılan bazı sert bağlar, bitkilerin gövdelerini sıkıştırarak büyümelerine zarar verebiliyor. Taytlardan hazırlanan kumaş şeritleri ise uygun şekilde bağlandığında gövdeyi daha nazikçe destekliyor. Özellikle domates fideleri, sarılıcı bitkiler ve ince gövdeli çiçekler için kullanılabiliyor.

        SADECE BİR MAKASLA HAZIRLANIYOR

        Yöntemi uygulamak için temiz ve kullanılmayan bir tayt yeterli. Öncelikle taytın bacak kısmı makas yardımıyla şeritler halinde kesiliyor. Hazırlanan parçalar, bitkinin gövdesiyle destek çubuğu arasına yerleştirilerek gevşek biçimde bağlanıyor. Böylece bitki sabitlenirken büyümesi için de boşluk bırakılmış oluyor. Bağların gövdeyi sıkmamasına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.

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        DOMATES FİDELERİNDE İŞE YARIYOR

        Domates bitkileri büyüdükçe ve meyve vermeye başladıkça gövdelerinin desteklenmesi gerekebiliyor. Eski taytlardan hazırlanan esnek şeritler, bitkinin bir çubuğa veya kafese bağlanmasında kullanılabiliyor. The Old Farmer's Almanac tarafından paylaşılan bahçecilik önerilerinde de eski naylon çorapların domates bitkilerini desteklemek için değerlendirilebileceği anlatılıyor.

        RÜZGARDA EĞİLEN ÇİÇEKLERİ KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

        Balkonlarda ve açık bahçelerde yetiştirilen uzun gövdeli çiçekler, kuvvetli rüzgar nedeniyle eğilebiliyor. Özellikle ince ve hassas gövdeli bitkilerin uygun desteklere bağlanması, kırılma riskini azaltabiliyor. Esnek kumaş şeritleri, gövdeleri sert bir malzemeyle sıkıştırmadan sabitlemek için kullanılabiliyor. Ancak bağların düzenli kontrol edilmesi önem taşıyor.

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        BİTKİLER BÜYÜDÜKÇE BAĞLARI KONTROL EDİN

        Bitkilerin gövdeleri zamanla kalınlaşıyor. Başlangıçta gevşek bırakılan bağlar bile ilerleyen dönemde sıkı hale gelebiliyor. İngiltere Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS), bitkileri desteklemek için kullanılan bağların düzenli olarak kontrol edilmesini ve gerektiğinde gevşetilmesini öneriyor. Böylece gövdelerde sıkışma ve zedelenme oluşmasının önüne geçilebiliyor.

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        SADECE BİTKİLERİ BAĞLAMAK İÇİN KULLANILMIYOR

        Eski taytlar, bazı meyveleri desteklemek amacıyla da değerlendirilebiliyor. Özellikle dikey yetiştirilen kavun ve benzeri ağır meyveler için kumaştan hazırlanan destekler, meyvenin ağırlığını taşımaya yardımcı olabiliyor. Bu yöntemde kumaş, meyvenin altına yerleştirilerek sağlam bir yapıya sabitleniyor. Böylece ağırlığın yalnızca bitkinin sapına binmesi azaltılabiliyor.

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        HER TAYT BAHÇEDE KULLANILMAYA UYGUN MU?

        Esnek kumaşlar pratik olsa da malzeme seçimine dikkat etmek gerekiyor. Naylon ve elastan içeren taytlar sentetik liflerden üretildiği için zamanla aşınarak çevreye küçük plastik parçacıkları bırakabiliyor. Bu nedenle doğal liflerden üretilmiş kumaşların tercih edilmesi daha uygun bir seçenek olabiliyor. Sentetik tayt kullanılacaksa yıprandığında toplanmalı ve toprakta bırakılmamalı.

        BAHÇE MASRAFLARINI AZALTAN BASİT BİR FİKİR

        Bitki bağları, destek ipleri ve çeşitli bahçe aksesuarları için her zaman yeni ürün satın almak gerekmiyor. Evde bulunan eski kıyafetler, uygun malzemelerden üretildiklerinde bu işlerde yeniden kullanılabiliyor. The Spruce'un Ekim 2026'da yayımladığı değerlendirmede de esnek tayt ve spor kıyafetlerinin bitkiler için yumuşak destek bağlarına dönüştürülebileceği belirtiliyor.

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        BALKONDA BİTKİ YETİŞTİRENLER DE DENEYEBİLİR

        Bu yöntem yalnızca büyük bahçelerle sınırlı değil. Saksıda domates yetiştirenler, sarılıcı çiçekleri bulunanlar veya balkonunda destek çubuğu kullananlar da eski taytlardan yararlanabiliyor. Önemli olan kumaşın bitkiyi sıkıştırmadan desteklemesi ve kullanılan bağların düzenli olarak kontrol edilmesi.

        Dolabın bir köşesinde bekleyen eski bir tayt, birkaç basit işlemle bitkiler için kullanışlı bir yardımcıya dönüşebiliyor. Özellikle yumuşak ve esnek kumaşların doğru şekilde değerlendirilmesi, balkon ve bahçelerde bitki bakımını kolaylaştırırken kullanılmayan kıyafetlere de ikinci bir kullanım alanı kazandırıyor.

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