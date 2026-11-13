Evlerde laminant parkenin tahtı sallanıyor! Yeni zemin tercihi hızla öne çıkıyor

Evini yenilemek isteyenler için klasik laminant ve seramik seçeneklerine son yıllarda yeni bir alternatif daha eklendi: Vinil zeminler. Özellikle mutfak, antre ve yoğun kullanılan yaşam alanlarında tercih edilen yeni nesil vinil kaplamalar, tasarım ve dayanıklılık açısından önemli ölçüde gelişti. Peki bu yükseliş, yıllardır evlerin vazgeçilmezi olan laminant parkenin döneminin sona erdiği anlamına mı geliyor?

ZEMİN TERCİHLERİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Laminant parke uzun yıllardır uygun maliyeti, ahşap görünümü ve kolay döşenebilmesi sayesinde evlerde güçlü konumunu koruyor. Ancak özellikle su ve nemle temasın daha fazla olduğu alanlarda tüketicilerin beklentileri değişmeye başladı.

Bu değişimin en büyük kazananlarından biri ise LVT olarak da bilinen lüks vinil karolar ve rigid core adı verilen yeni nesil vinil zemin sistemleri oldu.

ABD zemin kaplama sektörüne ilişkin 2026 verilerini yayımlayan Floor Covering News'e göre, esnek zemin kaplamaları 2025'te toplam zemin satışlarının yüzde 36,5'ini oluşturdu. Sert zeminler içerisinde ise bu grubun payı yüzde 59,5'e ulaştı. LVT ürünleri tek başına sert zemin satışlarının yüzde 51,5'ini oluşturdu.

Bu rakamlar Türkiye pazarını doğrudan temsil etmese de vinil tabanlı ürünlerin uluslararası pazarda ulaştığı büyüklüğü ortaya koyuyor.

TÜKETİCİLER VİNİL ZEMİNLERE NEDEN YÖNELİYOR?

Vinilin öne çıkmasındaki temel nedenlerden biri malzeme yapısı. Laminant parkelerin merkezinde genellikle ahşap bazlı lif levha bulunurken vinil zeminlerin temelinde PVC esaslı katmanlar yer alıyor.

Bu yapı özellikle su ve nem söz konusu olduğunda önemli bir fark yaratıyor. Laminant ürünlerde suyun birleşim yerlerinden içeri ulaşması çekirdeğin şişmesine veya deformasyona neden olabiliyor. Yeni nesil vinil ürünlerde ise malzemenin kendisi suya karşı çok daha dayanıklı.

Üretici Tarkett de vinilin PVC esaslı yapısı nedeniyle suya dayanıklı olduğunu, ancak kaplamaların birleşim noktalarından zeminin altına su girmemesi için doğru montajın kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Dolayısıyla “vinil döşendiğinde artık su sorun olmaz” düşüncesi de tam olarak doğru değil. Kaplamanın altında nem veya su sızıntısı bulunması halinde en dayanıklı ürünlerde bile sorun yaşanabiliyor.

240 MİLYON ETKİLEŞİM NEYİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERDİ

Değişim yalnızca satış rakamlarına değil, tüketicilerin evleri için hangi zeminleri araştırdığına da yansıyor.

Zemin görselleştirme platformu Roomvo'nun 2026 Flooring Trends Report çalışması, 180'den fazla ülkedeki 900'ün üzerinde zemin ve seramik işletmesinden elde edilen yaklaşık 240 milyon tüketici etkileşimini kapsıyor.

Verilere göre 2025 yılında Amerika kıtasındaki zemin görselleştirmelerinde lüks vinil yüzde 36 ile ilk sırada yer aldı. Laminantın payı ise yüzde 10 seviyesinde kaldı. Avrupa'da lüks vinilin payı yüzde 14'ten yüzde 16'ya yükselirken laminant yüzde 20'den yüzde 18'e geriledi.

Bu tablo, vinil zeminlere yönelik ilginin farklı pazarlarda giderek daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

AHŞAP GÖRÜNÜMÜ ARTIK SADECE LAMİNANTA ÖZGÜ DEĞİL

Laminantın yıllarca güçlü kalmasının en önemli nedenlerinden biri, gerçek ahşaba göre daha ulaşılabilir maliyetle ahşap görünümü sağlayabilmesiydi. Yeni nesil vinil ürünler ise bu avantajı laminantın elinden almaya başladı.

Gelişen baskı ve yüzey teknolojileri sayesinde vinil kaplamalarda meşe, ceviz ve farklı ahşap türlerinin yanı sıra mermer, beton ve doğal taş görünümleri de üretilebiliyor. Bu nedenle vinil artık yalnızca teknik özellikleri nedeniyle değil, dekorasyon açısından sunduğu seçeneklerle de tercih ediliyor.

Uluslararası sektör temsilcileri de rigid core ürünlerin yükselişinde tasarım, dayanıklılık ve bakım kolaylığının birlikte etkili olduğuna dikkat çekiyor. 2026 sektör değerlendirmelerinde özellikle daha gerçekçi yüzey dokuları ve doğal malzeme görünümlerinin kategorinin büyümesini desteklediği belirtiliyor.

MUTFAKTA TERCİH NEDEN DEĞİŞİYOR?

Zemin seçimindeki fark en belirgin biçimde mutfak gibi suyla temas ihtimalinin yüksek olduğu bölümlerde ortaya çıkıyor.

Laminant mutfakta kullanılabiliyor ancak ürünün suya dayanıklı olması, birleşim noktalarının doğru kapatılması ve dökülen suyun uzun süre yüzeyde bırakılmaması önem taşıyor.

Tarkett'in mutfak zeminlerine ilişkin teknik rehberinde de vinil, porselen ve seramik gibi seçenekler nemli alanlar için öne çıkarılırken laminant kullanılması halinde yüksek su direncine sahip ürünlerin seçilmesi ve montajın doğru yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Yeni nesil suya dayanıklı laminantların ortaya çıkması ise rekabeti daha karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle bütün laminantların sudan hemen zarar göreceğini söylemek de doğru değil. Ürünün sınıfı ve üretici tarafından belirtilen su dayanım süresi büyük önem taşıyor.

VİNİLİN AVANTAJI SADECE SU DEĞİL

Vinil zeminlerin tercih edilmesinde temizlik ve günlük kullanım da etkili.

Toz ve kumun süpürülmesinin ardından hafif nemli mop veya bezle temizlik çoğu ürün için yeterli olabiliyor. Aşırı miktarda su ve yüzeye zarar verebilecek güçlü kimyasallar ise önerilmiyor. Mobilyaların sürüklenmesi de yüzeyde çizik veya hasara yol açabileceği için ayakların altında koruyucu keçe kullanılması tavsiye ediliyor.

Bazı vinil ürünlerin alt katmanları sesin azaltılmasına ve ayağın altında daha yumuşak bir his oluşmasına da yardımcı olabiliyor. Ancak bu özellik bütün ürünlerde aynı değil. Ürünün yapısı ve kullanılan altlık belirleyici oluyor.

DÖŞEMEDEN ÖNCE BU DETAY GÖZDEN KAÇMAMALI

Vinil zeminin avantajlarından yararlanabilmek için yalnızca kaliteli ürünü seçmek yeterli değil. Kaplamanın uygulanacağı yüzeyin düz, temiz, sağlam ve kuru olması gerekiyor. Özellikle beton zeminlerde nem kontrolü yapılmadan gerçekleştirilen uygulamalar ilerleyen dönemde sorun yaratabiliyor.

Tarkett'in montaj talimatlarında da alt zeminin kuru, temiz ve düzgün olması temel koşullar arasında gösteriliyor. Bu nedenle eski bir zeminin üzerine doğrudan yeni kaplama yaptırmadan önce yüzeyin durumu kontrol edilmeli.

PEKİ LAMİNANT PARKE DÖNEMİ GERÇEKTEN KAPANIYOR MU?

Rakamlar vinilin hızla güçlendiğini gösterse de laminant parkenin tamamen ortadan kalkacağını söylemek için henüz erken.

Floor Covering News verilerine göre ABD'deki laminant satışları 2025'te yüzde 3,2, satış hacmi ise yüzde 5,6 geriledi. Buna rağmen kategori halen önemli bir pazar büyüklüğüne sahip. Başka bir sektör araştırması da son yıllardaki düşüşün ardından laminant pazarındaki gerilemenin yavaşladığını ve kategorinin dengelenmeye başladığını gösteriyor.

Yeni nesil laminantlarda su direncinin artırılması, yüzey dokularının daha gerçekçi hale gelmesi ve dayanıklılık özelliklerinin geliştirilmesi de bu ürünlerin rekabette kalmasını sağlıyor.

Bu nedenle evlerde yaşanan değişimi “laminantın sonu” olarak görmek yerine, tüketicinin önündeki seçeneklerin çoğalması olarak değerlendirmek daha doğru. Salon ve yatak odasında laminant avantajlı olmayı sürdürebilirken; mutfak, antre veya neme daha fazla maruz kalan bölümlerde vinil öne çıkabiliyor.

Son kararı ise yalnızca görünüm değil; zeminin kullanılacağı alan, nem koşulları, ürün kalitesi, aşınma sınıfı, montaj yöntemi ve bütçe belirliyor.