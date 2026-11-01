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        Haberler Bilgi BUGÜN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU? Metrobüs seferlerine maraton düzenlemesi! 1 Kasım 2026 Pazar günü metrobüs kapalı mı, hangi duraklar kapalı?

        BUGÜN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU? Metrobüs seferlerine maraton düzenlemesi! 1 Kasım 2026 Pazar günü metrobüs kapalı mı, hangi duraklar kapalı?

        İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılacak. Köprünün ulaşıma kapatılmasıyla birlikte metrobüs seferlerinde de değişikliğe gidilecek. İETT, maraton boyunca uygulanacak sefer düzenini ve yolcuların kullanabileceği alternatif ulaşım seçeneklerini açıkladı. Peki, 1 Kasım Pazar günü metrobüs çalışıyor mu, kapalı mı, hangi duraklar arasında sefer yapılmayacak? Metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek? İşte 1 Kasım 2026 İstanbul Maratonu metrobüs seferleri düzenlemesi ve alternatif ulaşım güzergahları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu öncesinde İETT, toplu ulaşımda uygulanacak düzenlemeleri duyurdu. Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağı saatlerde metrobüs seferleri belirli güzergahlarda devam edecek. Özellikle iki yaka arasında yolculuk yapacak vatandaşların alternatif ulaşım araçlarını kullanması gerekecek. Peki, 1 Kasım Pazar günü metrobüs çalışıyor mu, hangi duraklar arasında çalışacak, seferler ne zaman normale dönecek? İşte İETT'nin açıkladığı metrobüs sefer düzeni ve alternatif ulaşım seçenekleri…

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        1 KASIM PAZAR GÜNÜ METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

        1 Kasım 2026 Pazar günü metrobüs seferleri tamamen durdurulmayacak. Ancak 48. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı istasyonlar arasında geçici olarak hizmet verilemeyecek.

        İETT'nin açıklamasına göre maraton boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında metrobüs seferleri yapılamayacak. Avrupa Yakası'nda ise seferler belirlenen güzergahlarda devam edecek.

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        1 KASIM'DA METROBÜS HANGİ DURAKLAR ARASINDA ÇALIŞACAK?

        İETT'nin duyurusuna göre metrobüs seferleri 1 Kasım Pazar günü aşağıdaki şekilde düzenlenecek:

        Sefer yönü Hizmet verilecek güzergah

        Söğütlüçeşme yönü Beylikdüzü Son Durak – Mecidiyeköy

        Beylikdüzü yönü Zincirlikuyu – Beylikdüzü Son Durak

        İki yaka arası Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme arasında sefer yok

        Bu düzenleme kapsamında metrobüsler, maraton boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası'na geçiş yapamayacak. Yolcuların seyahatlerini geçici sefer planına göre düzenlemesi gerekecek.

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        1 KASIM METROBÜS SEFERLERİ SAAT KAÇTA NORMALE DÖNECEK?

        İETT'nin açıklamasına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1 Kasım Pazar günü saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak. Metrobüs seferlerindeki düzenleme de maraton boyunca uygulanacak.

        Buna göre metrobüs seferlerinin saat 15.00 itibarıyla normale dönmesi bekleniyor.

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        METROBÜS YERİNE HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI KULLANILABİLİR?

        İETT, maraton nedeniyle iki yaka arasında metrobüsle seyahat edemeyecek vatandaşlar için alternatif ulaşım seçeneklerini de açıkladı. Buna göre Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yapacak yolcular, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan otobüs hatlarından ve raylı sistem bağlantılarından yararlanabilecek.

        Mecidiyeköy üzerinden 121A, 121B, 121BS, 122C, 122M, 522ST ve 622 numaralı otobüs hatları kullanılabilecek. 4. Levent üzerinden ise 129L, E-3 ve 500T numaralı hatlarla ulaşım sağlanabilecek.

        Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’ndan M2 Yenikapı – Hacıosman Metro hattı ile Yenikapı’ya ulaşarak Marmaray’a aktarma yapılabilecek.

        Küçükçekmece Metrobüs İstasyonu’ndan Marmaray’a aktarma yaparak Anadolu Yakası’na ulaşım sağlanabilecek.

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