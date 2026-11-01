BUGÜN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU? Metrobüs seferlerine maraton düzenlemesi! 1 Kasım 2026 Pazar günü metrobüs kapalı mı, hangi duraklar kapalı?

METROBÜS YERİNE HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI KULLANILABİLİR?

İETT, maraton nedeniyle iki yaka arasında metrobüsle seyahat edemeyecek vatandaşlar için alternatif ulaşım seçeneklerini de açıkladı. Buna göre Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yapacak yolcular, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan otobüs hatlarından ve raylı sistem bağlantılarından yararlanabilecek.

Mecidiyeköy üzerinden 121A, 121B, 121BS, 122C, 122M, 522ST ve 622 numaralı otobüs hatları kullanılabilecek. 4. Levent üzerinden ise 129L, E-3 ve 500T numaralı hatlarla ulaşım sağlanabilecek.

Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’ndan M2 Yenikapı – Hacıosman Metro hattı ile Yenikapı’ya ulaşarak Marmaray’a aktarma yapılabilecek.

Küçükçekmece Metrobüs İstasyonu’ndan Marmaray’a aktarma yaparak Anadolu Yakası’na ulaşım sağlanabilecek.