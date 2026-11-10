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        Haberler Bilgi 10 KASIM BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım 2026 Salı günü okullar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu?

        10 KASIM BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım 2026 Salı günü okullar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu?

        10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk'ü Anma Günü'nün gelişiyle birlikte araştırmaya başladı. Bugün Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenirken öğrenciler ve çalışanlar resmi tatil takvimini araştırıyor. 10 Kasım Salı günü okulların durumu, kamu kurumlarının çalışma düzeni ve Anıtkabir ziyaret saatleri belli oldu. Peki Bugün resmi tatil mi, okullar tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 07:11 Güncelleme:
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde 10 Kasım 2026 Salı günü düzenlenecek törenlerle anılıyor. Ülke genelinde saat 09.05'te gerçekleştirilecek saygı duruşu ve anma programları nedeniyle günlük yaşamda bazı düzenlemeler yapılırken öğrenciler ve çalışanlar da tatil durumunu merak ediyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü okullar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu? İşte, 10 Kasım resmi tatil durumu…

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        10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım Salı günü kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş yerleri normal çalışma düzenini sürdürecek. Bankalar, devlet daireleri ve diğer kamu hizmetleri de faaliyetlerine devam edecek.

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        10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle okullarda eğitim öğretime ara verilmiyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal programına göre işlenecek. Öğrenciler ve öğretmenler, günün anlam ve önemine uygun anma törenlerine katılacak.

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        10 KASIM SAAT 09.05'TE NE OLACAK?

        Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te Türkiye genelinde saygı duruşunda bulunulacak. Resmi kurumlarda, okullarda ve çeşitli noktalarda anma programları gerçekleştirilecek. Bayraklar, ilgili mevzuat ve resmi tören düzeni çerçevesinde yarıya indirilecek.

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        10 KASIM ANITKABİR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

        10 Kasım 2026 Salı günü Anıtkabir'de devlet protokolünün katılımıyla saat 09.05'te resmi anma töreni düzenlenecek. Anıtkabir Komutanlığı tarafından duyurulan programa göre, resmi törenin tamamlanmasının ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılacak ve saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

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        #okul
        #kamu kurumları
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