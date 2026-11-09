10 Kasım okullar tatil mi, ders var mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar yarım gün mü?

Yeni Parti'de kongre öncesi sürpriz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özel'in açıklaması rahatsız mı etti? CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak mı? İttifak olmazsa seçmen ne der? CHP ''gizli anlaşma'' iddiasına ne diyor? CHP seçimin yenilenmesi... Daha Fazla Göster

Yeni Parti'de kongre öncesi sürpriz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özel'in açıklaması rahatsız mı etti? CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak mı? İttifak olmazsa seçmen ne der? CHP ''gizli anlaşma'' iddiasına ne diyor? CHP seçimin yenilenmesini destekler mi? Sarıgül'den ''Özel'e para verildi'' iddiası. ''Atkı içinde 100 bin dolar'' gerçekçi mi? Habertürk Gündem'de Semihа Şahin soruyor; DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Emin Ekmen, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Gökhan Taşkın ve Türker Akıncı yanıtlıyor. Daha Az Göster