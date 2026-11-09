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        Haberler Bilgi 10 Kasım okullar tatil mi, ders var mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar yarım gün mü?

        10 Kasım okullar tatil mi, ders var mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar yarım gün mü?

        10 Kasım bu sene Salı gününe denk geliyor. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullarda törenler düzenleniyor ve saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuluyor. Öğrenciler, gerçekleştirilen etkinliklerle Atatürk'ün mirasını ve Cumhuriyet değerlerini bir kez daha hatırlayor. Peki 10 Kasım okullar tatil mi, ders var mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar yarım gün mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olarak anılır ve her yıl büyük bir saygı ve özlemle anılan bir gün olarak kabul edilir. Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı gün olarak ülke genelinde anlamlı törenlerle kutlanıyor. Peki 10 Kasım okullar tatil mi, ders var mı, okullar yarım gün mü?

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        10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

        10 Kasım, resmi tatil günleri arasında yer almadığından okullar açık olacak. Okullar, bankalar, kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri açık olacak, gün boyunca Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli tören ve etkinlikler düzenlenecektir.

        10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

        10 Kasım'da okullar tatil değil, eğitim ve öğretim devam ediyor.

        Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullarda törenler düzenleniyor ve saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuluyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için okullar açık oluyor.

        3

        10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

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