10 Kasım trafiğe kapalı yollar listesi! İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi yollar kapalı olacak?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğe kapatılacak yollar sürücülerin gündemini meşgul etmeye başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım 2026 Salı günü yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. Törenler nedeniyle özellikle kent merkezlerinde bazı cadde ve sokaklarda trafiğe kapatılacak. Ankara'da Anıtkabir çevresindeki çok sayıda güzergâh saat 01.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak. İzmir'de ise Alsancak Kordon'daki Atatürk Caddesi'nin belirli bir bölümü gece yarısından itibaren ulaşıma kapalı olacak. İstanbul'da Taksim ve Dolmabahçe çevresinde düzenlenecek törenler nedeniyle trafik yoğunluğu bekleniyor. Peki, 10 Kasım Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte il il trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar...
10 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek anma programları nedeniyle üç büyükşehirde trafik tedbirleri gündeme geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anıtkabir çevresinde kapatılacak yolları ve uygulamanın başlayacağı saati duyurdu. İzmir'de ise Kordon güzergâhında park yasağı ve araç geçişi kısıtlaması uygulanacak. İstanbul'da törenlerin gerçekleştirileceği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Peki, 10 Kasım'da hangi caddeler kapalı olacak, trafik kısıtlamaları ne zaman başlayacak? İşte 10 Kasım Salı trafiğe kapatalıcak yollar listesi...
ANKARA 10 KASIM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir'de gerçekleştirilecek resmî tören nedeniyle çok sayıda cadde ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10 Kasım Salı günü saat 01.00'den itibaren başlayacak trafik kısıtlamaları, anma programı sona erene kadar devam edecek.
Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- GMK Bulvarı
- Anıt Caddesi
- Gençlik Caddesi
- Akdeniz Caddesi
- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
- Dögol Caddesi
- Sporpark Caddesi
- Turgut Reis Caddesi
- Kazım Karabekir Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı'nı birbirine bağlayan yan varyantlar
- Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü
Söz konusu güzergâhlarda araç geçişine tören programı tamamlanana kadar izin verilmeyecek. Sürücülerin Anıtkabir çevresinde alternatif güzergâhları tercih etmesi öneriliyor.
İZMİR 10 KASIM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
İzmir'de 10 Kasım anma programı ve saygı yürüyüşü nedeniyle Alsancak Kordon'da trafik düzenlemesi uygulanacak.
İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 9 Kasım Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren Atatürk Caddesi üzerinde park yasağı başlayacak.
10 Kasım Salı günü saat 00.00'dan itibaren ise Atatürk Caddesi'nin 1476/1 Sokak kesişimi ile Cumhuriyet Meydanı arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak.
İzmir'de trafik düzenlemesi saatleri:
Tarih ve saatUygulama
9 Kasım 22.00Atatürk Caddesi'nde park yasağı
10 Kasım 00.00Yol araç trafiğine kapatılacak
10 KasımTören ve yürüyüş süresince trafik düzenlemesi
Kordon çevresinde park edilmiş araçların kaldırılabileceği de bildirildi. Yolun yeniden trafiğe açılacağı saat konusunda ise kesin bir açıklama yapılmadı.
İZMİR'DE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR HANGİLERİ?
Kordon güzergâhını kullanacak sürücülerin trafik yoğunluğuna karşı alternatif yolları değerlendirmesi gerekiyor.
- Talatpaşa Bulvarı
- Şair Eşref Bulvarı
- Ali Çetinkaya Bulvarı
- Mürselpaşa Bulvarı
Sürücülerin yolculuk öncesinde güncel trafik durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.
İSTANBUL 10 KASIM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR AÇIKLANDI MI?
İstanbul'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Taksim, Harbiye ve Dolmabahçe çevresinde çeşitli programlar gerçekleştirilecek.
İstanbul Valiliğinin açıkladığı programa göre ilk tören saat 08.55'te Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılacak. Günün devamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Dolmabahçe Sarayı'nda anma etkinlikleri düzenlenecek.
Ancak 9 Kasım itibarıyla İstanbul'da 10 Kasım'a özel olarak hangi cadde ve sokakların hangi saatlerde trafiğe kapatılacağını gösteren kesinleşmiş kapsamlı bir resmî listeye ulaşılamadı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanabilecek bölgeler:
- Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresi
- Harbiye ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu çevresi
- Dolmabahçe Sarayı çevresi
- Beşiktaş ve Dolmabahçe bağlantı yolları
Bu bölgelerde törenler nedeniyle trafik yoğunluğu ve geçici düzenlemeler yaşanabilir. Sürücülerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yapacağı son dakika duyurularını takip etmesi gerekiyor.