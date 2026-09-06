1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi için henüz resmi başvuru tarihi açıklanmadı. Güncel gelişmelere göre kampanyanın başlama takviminin, ilgili kurumların teknik çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Başvuru süreci başladığında tarih ve başvuru kanallarının resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Dolayısıyla şu aşamada vatandaşların belirli bir tarihe göre başvuru hazırlığı yapması mümkün değil. Resmi açıklama gelmeden sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan başvuru tarihlerine itibar edilmemesi gerekiyor.