1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları neler?
İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alan 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi için araştırmalar sürüyor. Düşük faizli konut kredisi kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenler, başvuru tarihinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Kampanyada yüzde 1,20 faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin gündeme gelmesi bekleniyor. İlk Evim konut kredisi için başvuru şartlarının yanı sıra kredi limiti ve vade seçenekleri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları neler? İşte, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuru tarihi ve şartları...
İlk Evim konut kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yüzde 1,20 faizli konut kredisiyle ilk kez ev alacak vatandaşlara uygun ödeme koşulları sunulması bekleniyor. Kampanyanın yürürlüğe girmesi halinde başvuru şartları, kredi tutarı, vade ve gelir kriterleri gibi ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Peki, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları neler? İşte, İlk Evim konut kredisi ödeme koşullarına ilişkin tüm merak edilenler...
1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
1.20 faizli İlk Evim konut kredisi için henüz resmi başvuru tarihi açıklanmadı. 25 Ağustos 2026 itibarıyla kampanyaya ilişkin kesinleşmiş bir başvuru takvimi bulunmuyor. Başvuru sürecinin başlaması halinde tarih ve başvuru kanallarının ilgili kurumlar tarafından duyurulması bekleniyor.
1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
1.20 faizli İlk Evim konut kredisi için kesin başvuru şartları henüz açıklanmış değil. Kampanyanın ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması beklenirken, başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gibi kriterlerin öne çıkması bekleniyor.
Bunun yanında gelir durumu, satın alınacak konutun özellikleri ve bankaların kredi değerlendirme kriterlerinin de başvuru sürecinde etkili olması bekleniyor. Kesin şartlar resmi düzenlemenin ardından belli olacak.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
İlk Evim konut kredisiyle daha önce konut sahibi olmayan vatandaşların desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda başvuru sahibinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması temel şartlardan biri olabilir.
Ancak eşin konut sahipliği, hisseli taşınmazlar, gelir sınırı ve yaş gibi detayların nasıl uygulanacağı henüz netleşmedi. Bu nedenle resmi açıklama yapılmadan kesin şartlar üzerinden değerlendirme yapılmaması gerekiyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuru tarihinin açıklanması halinde vatandaşlar krediye ilişkin tüm ayrıntıları resmi kanallar üzerinden öğrenebilecek.
Başvuru sürecinde hangi bankaların yer alacağı ve başvuruların internet üzerinden mi yoksa banka şubelerinden mi yapılacağı da açıklanacak.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?
İlk Evim konut kredisinde 180 aya kadar vade, yani 15 yıllık ödeme seçeneği gündeme geliyor. Uzun vade sayesinde aylık taksitlerin daha ulaşılabilir seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Ancak 180 aylık vade seçeneğinin de resmi başvuru şartları arasında kesinleştiği henüz açıklanmış değil.
Kredi tutarı ve faiz oranının kesinleşmesiyle birlikte 180 aylık örnek ödeme planlarının da resmi olarak ortaya çıkması bekleniyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERECEK?
Kampanyanın kamu bankaları üzerinden uygulanması bekleniyor. Daha önceki açıklama ve değerlendirmelerde Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarının öne çıktığı görülüyor. Ancak hangi bankaların 1.20 faizli konut kredisi vereceğine ilişkin kesin liste henüz resmi olarak açıklanmış değil.
Bu nedenle banka isimleri konusunda resmi duyuru yapılmadan kesinleşmiş bir başvuru listesi oluşturmak doğru olmayacaktır.