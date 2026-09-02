1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi şartları neler?

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi için kesin başvuru şartları henüz açıklanmış değil. Kampanyanın ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması beklenirken, başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gibi kriterlerin öne çıkması bekleniyor.

Bunun yanında gelir durumu, satın alınacak konutun özellikleri ve bankaların kredi değerlendirme kriterlerinin de başvuru sürecinde etkili olması bekleniyor. Kesin şartlar resmi düzenlemenin ardından belli olacak.