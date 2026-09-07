13. Yargı Paketi maddeleri: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, süresiz nafaka kalkacak mı?
13. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler, özellikle nafaka ve boşanma davalarına ilişkin düzenlemeler nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Adalet alanında yapılması planlanan yeni düzenlemelerin yer alacağı 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Paketin özellikle aile hukukuna ilişkin önemli değişiklikler içermesi planlanıyor. Süresiz nafaka uygulamasının yerine yeni bir sistem getirilmesi ve boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması gündemde. Mal paylaşımı ve nafaka gibi konularda da yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. Peki 13. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı? 13. Yargı Paketi süresiz nafaka kalkacak mı, yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. Yargı Paketi kapsamında yapılması planlanan düzenlemeler, gündemdeki yerini koruyor. Özellikle boşanma sürecinde nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi başlıkların ayrı davalarda ele alınmasına yönelik düzenleme öne çıkıyor. Yeni sistemle birlikte bazı davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Nafaka konusunda ise evliliğin süresi ve tarafların durumuna göre farklı sürelerin uygulanması gündemde. Peki 13. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı? İşte 13. Yargı Paketi düzenlemesinin çıkacağı tarih...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
13. Yargı Paketi'nin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Paketin Meclis'e sunulmasının ardından teklifin ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve yasama sürecinin başlatılması bekleniyor.
13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş maddeleri ve yürürlük tarihi ise Meclis'teki görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Bu nedenle paketin Meclis'e sunulması ile yasalaşması aynı tarih olarak değerlendirilmemeli.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nde özellikle aile hukukuna ilişkin düzenlemelerin öne çıkması bekleniyor. Pakette nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesi, boşanma davalarının hızlandırılması ve mal paylaşımından kaynaklanan davalarda zamanaşımı süresinin değiştirilmesi gibi başlıklar gündemde.
Öne çıkan düzenlemeler şöyle:
Nafaka sisteminin yeniden düzenlenmesi
Süresiz nafaka uygulamasının değiştirilmesi
Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması
Nafaka, velayet ve mal paylaşımının ayrı davalarda görülmesi
Mal paylaşımından doğan davalarda zamanaşımı süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesi
Aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerin adli tatilde de devam etmesi
YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
13. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri nafaka düzenlemesi olacak. Planlanan yeni sisteme göre evliliğin çok kısa sürmesi halinde dahi belirli bir süre nafaka ödenmesi öngörülüyor.
Aktarılan düzenlemeye göre evlilik 6 ay veya 1 yıl sürmüş olsa bile kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilmesi gündemde. Ayrıca evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka ödenmesi planlanıyor.
Kadının çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemiş olması gibi durumlarda mahkemenin daha uzun süreli nafaka kararı verebilmesi de öngörülüyor.
SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK MI?
Yeni düzenlemeyle mevcut süresiz nafaka uygulamasının değiştirilmesi planlanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasına ilişkin verdiği kararın ardından yeni sistem üzerinde çalışma yapılması gündeme geldi.
İleri yaştaki kadınlar açısından ise nafaka süresinin sona ermesinin ardından ek süre talep edilebilmesi için belirli bir başvuru süresi getirilmesi planlanıyor. Buna göre nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkemeye başvurulması gerekecek.
Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilmesi de düzenlemede yer alması beklenen başlıklardan biri.
ESKİ NAFAKALAR HEMEN KESİLMEYECEK
Düzenlemenin yasalaşması halinde daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanan yoksulluk nafakalarının aynı anda kesilmemesi planlanıyor.
Aktarılan düzenlemeye göre mevcut nafaka alan kişilere bir yıl daha ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece yeni sistem yürürlüğe girdiğinde mevcut nafaka kararlarının doğrudan ortadan kaldırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM
13. Yargı Paketi'nde boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik bir düzenleme de gündemde. Buna göre öncelikle çiftlerin boşanma davasının görülmesi ve ayrılık kararının verilmesi planlanıyor.
Boşanma sürecinin uzamasına neden olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konuların ise daha sonra ayrı davalarda ele alınması öngörülüyor. Böylece boşanma kararının bu konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
13. Yargı Paketi'yle ilgili gündeme gelen başlıkların ağırlıklı olarak aile hukuku, nafaka, boşanma davaları ve mal paylaşımı üzerine olduğu görülüyor. Bu nedenle infaz düzenlemesi konusunda paketin kesinleşmiş maddeleri açıklanmadan net bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulması ve teklif metninin ortaya çıkmasıyla birlikte infaz düzenlemesi bulunup bulunmadığı kesinlik kazanacak. Meclis sürecinde yapılabilecek değişiklikler nedeniyle paketin nihai içeriği yasalaşmadan önce farklılık gösterebilir.