Öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Nafaka sisteminin yeniden düzenlenmesi

Süresiz nafaka uygulamasının değiştirilmesi

Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması

Nafaka, velayet ve mal paylaşımının ayrı davalarda görülmesi

Mal paylaşımından doğan davalarda zamanaşımı süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesi

Aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerin adli tatilde de devam etmesi

YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

13. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri nafaka düzenlemesi olacak. Planlanan yeni sisteme göre evliliğin çok kısa sürmesi halinde dahi belirli bir süre nafaka ödenmesi öngörülüyor.

Aktarılan düzenlemeye göre evlilik 6 ay veya 1 yıl sürmüş olsa bile kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilmesi gündemde. Ayrıca evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka ödenmesi planlanıyor.

Kadının çalışamayacak durumda olması veya yaşının ilerlemiş olması gibi durumlarda mahkemenin daha uzun süreli nafaka kararı verebilmesi de öngörülüyor.