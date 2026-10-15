SON DAKİKA: 14 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Sevdan Bir Ateş, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ve MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu? Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması
14 Ekim 2026 Çarşamba reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşam Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş yeni bölümüyle ekrana geldi. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşurken, NOW TV'de Yeraltı dizisi izleyici karşısına çıktı. ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları tüm heyecanıyla devam etti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ekim 2026 reyting sonuçları…
Televizyon ekranlarında çarşamba günü yayınlanan dizi, maç, yarışma ve programların izlenme oranları merak ediliyor. İzleyiciler, sevdikleri yapımların reyting sıralamasındaki yerini öğrenmek için 14 Ekim Çarşamba reyting sonuçlarını araştırıyor. Sevdan Bir Ateş, Aston Villa-Fenerbahçe maçı, Yeraltı, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye arasındaki rekabetin sonuçları, izlenme ölçümlerinin açıklanmasıyla belli olacak. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
14 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Ekim 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Böylece günün en çok izlenen yapımı ve programların ilk 10'daki sıralaması netleşti.
TRT 1'de yayınlanan Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması tüm kategorilerde birinci oldu.
Show TV'de izleyicilerle buluşan Sevdan Bir Ateş dizisi tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti.
Now TV'de ekrana gelen Yeraltı dizisi tüm kategorilerde üçüncü oldu.
İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralama;
14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Sevdan Bir Ateş Show TV
3 Yeraltı NOW
4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
5 Yeraltı (Özet) NOW
6 Esra Erol'da ATV
7 Sevdan Bir Ateş (Özet) Show TV
8 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
9 Show Ana Haber Show TV
10 ATV Ana Haber ATV
14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Sevdan Bir Ateş Show TV
3 Yeraltı NOW
4 Yeraltı (Özet) NOW
5 Sevdan Bir Ateş (Özet) Show TV
6 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
7 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
8 Esra Erol'da ATV
9 MasterChef Türkiye TV8
10 ATV Ana Haber ATV
14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
1 Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Sevdan Bir Ateş Show TV
3 Yeraltı NOW
4 Yeraltı (Özet) NOW
5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
6 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW
7 Sevdan Bir Ateş (Özet) Show TV
8 Esra Erol'da ATV
9 Show Ana Haber Show TV
10 MasterChef Türkiye TV8