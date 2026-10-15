SON DAKİKA: 14 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Sevdan Bir Ateş, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ve MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu? Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması

Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle interpol tarafından kırmızı bültenle aranan R.J.S., İstanbul'da yakalandı. Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda şüphelinin eşi A.K. de gözaltına alınırken, adreste çok sayıda silah, mühimmat, elektronik cihaz, altın ve 600 bin dolar ele ... Daha Fazla Göster

Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle interpol tarafından kırmızı bültenle aranan R.J.S., İstanbul'da yakalandı. Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda şüphelinin eşi A.K. de gözaltına alınırken, adreste çok sayıda silah, mühimmat, elektronik cihaz, altın ve 600 bin dolar ele geçirildi.(DHA) Daha Az Göster