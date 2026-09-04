14 yaşındaki Thiago hortumdan kalan parçalarla traktör yaptı! İstediği hediye şaşırttı
Córdoba kırsalında yaşayan 14 yaşındaki Thiago Príncipe, bölgeden geçen hortumun ardından dağılan parçaları toplayarak çalışır durumda bir traktör yaptı.
Arjantin'in Córdoba kırsalında yaşayan 14 yaşındaki Thiago Príncipe, bölgeden geçen hortumun ardından ortalıkta kalan parçaları toplayıp çalışır durumda bir traktör yaptı.
Hikâye, ağabeyi Joel Príncipe'nin paylaştığı bir videoyla duyuldu. Joel tarımda kullandığı teknolojik geliştirmelerle çevrede tanınan bir isim; kendisine "Córdobalı Da Vinci" deniyor.
TRAKTÖRÜN PARÇALARI HORTUMUN ARDINDAN TOPLANDI
Hortum geçtikten sonra kırılan ya da işlevini yitiren nesneler Thiago için malzemeye dönüştü.
Babası Hugo Príncipe onun için "Bulduğuyla inşa ediyor; topluyor ve elindekiyle kuruyor" diyor.
Ortaya çıkan makine, bölgedeki üreticilerin ve komşuların da ilgisini çekti.
THİAGO PRİNCİPE KİM?
Hafta içi Colegio Salesiano Don Ambrosio'da okuyor. Eve döndüğünde ilk işlerinden biri aile hangarına geçip yarım bıraktığı işe devam etmek oluyor.
Aile tarım ve tarım makineleriyle uğraştığı için çocukluğu motorların ve onarım işlerinin arasında geçti. Aletleri anne babasının ve ağabeylerinin gözetiminde kullanmayı küçük yaşta öğrendi. Kaynak yapmayı ağabeyi Lucas'tan öğrendi, mekanikte ilk adımları da onunla attı. Babası, mekaniğe ilgisinin yıllar önce başladığını, on bir yaşındayken ilk motorunu tamir ettiğini, ardından tuhaf görünüşlü ama çalışan küçük bir kamyonet yaptığını söylüyor.
2022'de, henüz dokuz yaşındayken tatilde aile atölyesindeki malzemelerle bir go-kart yapmıştı. "Canım sıkılmıştı, ben de yapmaya koyuldum" demişti o zaman.