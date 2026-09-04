Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 14 yaşındaki Thiago hortumdan kalan parçalarla traktör yaptı! İstediği hediye şaşırttı

        14 yaşındaki Thiago hortumdan kalan parçalarla traktör yaptı! İstediği hediye şaşırttı

        Córdoba kırsalında yaşayan 14 yaşındaki Thiago Príncipe, bölgeden geçen hortumun ardından dağılan parçaları toplayarak çalışır durumda bir traktör yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 01:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Arjantin'in Córdoba kırsalında yaşayan 14 yaşındaki Thiago Príncipe, bölgeden geçen hortumun ardından ortalıkta kalan parçaları toplayıp çalışır durumda bir traktör yaptı.

        Hikâye, ağabeyi Joel Príncipe'nin paylaştığı bir videoyla duyuldu. Joel tarımda kullandığı teknolojik geliştirmelerle çevrede tanınan bir isim; kendisine "Córdobalı Da Vinci" deniyor.

        2

        TRAKTÖRÜN PARÇALARI HORTUMUN ARDINDAN TOPLANDI

        Hortum geçtikten sonra kırılan ya da işlevini yitiren nesneler Thiago için malzemeye dönüştü.

        Babası Hugo Príncipe onun için "Bulduğuyla inşa ediyor; topluyor ve elindekiyle kuruyor" diyor.

        Ortaya çıkan makine, bölgedeki üreticilerin ve komşuların da ilgisini çekti.

        3

        THİAGO PRİNCİPE KİM?

        Hafta içi Colegio Salesiano Don Ambrosio'da okuyor. Eve döndüğünde ilk işlerinden biri aile hangarına geçip yarım bıraktığı işe devam etmek oluyor.

        Aile tarım ve tarım makineleriyle uğraştığı için çocukluğu motorların ve onarım işlerinin arasında geçti. Aletleri anne babasının ve ağabeylerinin gözetiminde kullanmayı küçük yaşta öğrendi. Kaynak yapmayı ağabeyi Lucas'tan öğrendi, mekanikte ilk adımları da onunla attı. Babası, mekaniğe ilgisinin yıllar önce başladığını, on bir yaşındayken ilk motorunu tamir ettiğini, ardından tuhaf görünüşlü ama çalışan küçük bir kamyonet yaptığını söylüyor.

        2022'de, henüz dokuz yaşındayken tatilde aile atölyesindeki malzemelerle bir go-kart yapmıştı. "Canım sıkılmıştı, ben de yapmaya koyuldum" demişti o zaman.

        4

        OYUNCAK YERİNE ANAHTAR TAKIMI

        Kendisine hediye alınacağı zaman da oyuncak istemedi. "Çalışmaya devam etmek için bir anahtar takımı istedi" sözleri babası Hugo Príncipe'ye ait.

        *Görseller temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #traktör
        #Hortum
        #keşfet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Borç dedi milyonları aldı
        Borç dedi milyonları aldı
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!