14 yaşındaki Thiago hortumdan kalan parçalarla traktör yaptı! İstediği hediye şaşırttı

THİAGO PRİNCİPE KİM?

Hafta içi Colegio Salesiano Don Ambrosio'da okuyor. Eve döndüğünde ilk işlerinden biri aile hangarına geçip yarım bıraktığı işe devam etmek oluyor.

Aile tarım ve tarım makineleriyle uğraştığı için çocukluğu motorların ve onarım işlerinin arasında geçti. Aletleri anne babasının ve ağabeylerinin gözetiminde kullanmayı küçük yaşta öğrendi. Kaynak yapmayı ağabeyi Lucas'tan öğrendi, mekanikte ilk adımları da onunla attı. Babası, mekaniğe ilgisinin yıllar önce başladığını, on bir yaşındayken ilk motorunu tamir ettiğini, ardından tuhaf görünüşlü ama çalışan küçük bir kamyonet yaptığını söylüyor.

2022'de, henüz dokuz yaşındayken tatilde aile atölyesindeki malzemelerle bir go-kart yapmıştı. "Canım sıkılmıştı, ben de yapmaya koyuldum" demişti o zaman.