Sosyal medya yasağı başladı! 15 yaş altı sosyal medya yasağı nedir, hangi uygulamaları kapsıyor, mevcut hesaplar kapatılacak mı ve e-Devlet yaş doğrulama nasıl yapılacak?
15 yaş altına sosyal medya yasağı, 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi platformları ilgilendiren düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocukların hesap açması engellenecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işleminin tamamlanacağı son tarih 31 Mart 2027 olarak belirlendi. Peki, 15 yaş altı hangi uygulamaları kullanamayacak ve mevcut sosyal medya hesapları kapatılacak mı? İşte, 2026 sosyal medya yasağı ve e-Devlet yaş doğrulaması hakkında merak edilenler…
15 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturmasını engelleyen yeni yönetmelik, 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama ve çocukların dijital güvenliğini sağlama konusunda yeni yükümlülükler getiriyor. Yeni hesap açılışlarında e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci kullanılacak. Mevcut hesapların yaş kontrolü ise 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Peki, 15 yaş altına sosyal medya yasağı hangi uygulamaları kapsıyor, e-Devlet yaş doğrulama nasıl yapılacak? İşte, 2026 sosyal medya yasağı son durum...
SOSYAL MEDYA YASAĞI NEDİR?
Sosyal medya yasağı, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ sağlayıcılarında hesap açmasını ve bu platformları kullanmasını engelleyen düzenlemedir. Uygulama kapsamında sosyal medya şirketleri, yaş doğrulaması yaparak 15 yaş altındaki kullanıcıların hesap oluşturma taleplerini reddetmekle yükümlü olacak. 15-17 yaş arasındaki kullanıcılar içinse hesap gizliliği, mesajlaşma ve canlı yayın gibi alanlarda ek güvenlik kuralları uygulanacak.
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLADI?
15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni yönetmelik, 1 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirildi.
Düzenlemeye göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için ise özel gizlilik, güvenlik ve mesajlaşma kuralları uygulanacak.
Yönetmelik yalnızca yeni hesap açılışlarını değil, mevcut sosyal medya hesaplarını da kapsıyor. Platformlar, daha önce oluşturulmuş ve yaş doğrulaması yapılmamış hesapların kontrolünü 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlayacak.
15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALARI KAPSIYOR?
Düzenleme, Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor. Bu doğrultuda Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, Snapchat ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra YouTube, Twitch ve Kick gibi video ve canlı yayın platformları da düzenlemeden etkilenebilecek uygulamalar arasında bulunuyor.
WhatsApp, Telegram ve Discord gibi mesajlaşma ve iletişim uygulamalarının ise sosyal ağ özellikleri sunan hizmetleri bakımından kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak ediliyor. Ancak uygulama isimleri üzerinden oluşturulmuş, tüm platformları kapsayan ayrı bir resmi yasaklı uygulama listesi bulunmuyor.
Düzenleme, sosyal medya platformlarının Türkiye genelinde erişime kapatılması anlamına gelmiyor. Amaç, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ sağlayıcılarında hesap oluşturmasını engellemek ve platformların yaş kontrolü yapmasını zorunlu hale getirmek.
15-17 YAŞ ARASINDAKİ KULLANICILARA HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ?
15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kullanıcılar için sosyal medya platformlarında özel güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak. Bu yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak ve platformlar bu hesapları herkese açık hale getirme seçeneği sunamayacak. Yeni düzenlemeyle 15-17 yaş grubundaki kullanıcılar için getirilen kurallar şöyle:
* Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek.
* Diğer kullanıcılar çocukların takipçi ve takip edilen hesap listelerini göremeyecek.
* Çocuklar kendi hesaplarından canlı yayın açamayacak.
* Çocuklara ait kişisel veriler, profil oluşturmak amacıyla kullanılamayacak.
* Çocukların kişisel verileri kişiselleştirilmiş ticari reklam sunmak amacıyla işlenemeyecek.
EBEVEYNLERE SOSYAL MEDYA DENETİMİ İMKANI
Yönetmelik kapsamında sosyal medya platformları ebeveynlere yönelik denetim araçları da sunacak. Ebeveynler bu araçlarla çocuklarının sosyal medyada geçirdiği süreyi izleyebilecek ve sınırlandırabilecek.
Ayrıca çocukların satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemlerinin ebeveyn onayına bağlanması mümkün olacak. Aileler, bu işlemler için harcama sınırı da belirleyebilecek.
SOSYAL MEDYA E-DEVLET YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?
Yeni düzenlemeyle sosyal medya hesabı açmak isteyen kullanıcıların yaş doğrulaması e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak. Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre kullanıcının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından bir yaş doğrulama belirteci oluşturulacak.
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden oluşturulan bu belirteci hesap açmak istediği sosyal medya platformuna yükleyecek. Platform, belirtecin doğruluğunu kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu belirleyecek.
Yaş doğrulama belirtecinde kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı, doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgisi yer alacak. Böylece platformlar kullanıcının kimlik bilgilerini doğrudan almak yerine yaş şartını karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilecek. Belirteç yalnızca yaş doğrulama amacıyla kullanılabilecek.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULAMASI ZORUNLU MU OLACAK?
Yönetmelik, sosyal ağ sağlayıcılarına kullanıcıların yaşını doğrulama yükümlülüğü getiriyor. Bu doğrulama için e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci kullanılacak. Ancak kullanıcıların bu işlemi hangi adımlarla gerçekleştireceği ve platformların doğrulama sistemini nasıl uygulayacağına ilişkin teknik süreç, platformların uygulamalarıyla netleşecek.
Sosyal medya şirketleri, yalnızca yeni hesap açılışlarında değil, mevcut hesapların kontrolünde de yaş doğrulama yükümlülüğünü yerine getirecek. Yaş sınırını karşılamadığı belirlenen kullanıcıların hesaplarına ilişkin işlemler yönetmelikteki kurallara göre yürütülecek.
15 YAŞ ALTINDAKİLERİN MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILACAK MI?
Yeni yönetmelik, 1 Kasım 2026'dan önce açılmış mevcut sosyal medya hesaplarını da kapsıyor. Sosyal medya platformları, daha önce yaş doğrulaması yapılmamış hesapların kontrolünü 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlayacak.
Yapılacak doğrulamada hesap sahibinin 15 yaşını doldurmadığı belirlenirse platform kullanıcıya bilgi vererek hesabı kapatacak. Böylece yalnızca yeni hesap açılışları değil, düzenleme öncesinde oluşturulan hesaplar da yaş sınırına göre kontrol edilecek.
SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILANLAR İTİRAZ EDEBİLECEK Mİ?
Yaş doğrulamasının sonucuna veya hesabın kapatılması kararına itiraz etmek isteyen kullanıcılara ücretsiz itiraz hakkı tanınacak. İtiraz sonuçlanana kadar hesaptaki içerikler ve kişisel veriler silinmeyecek. Böylece yaş kontrolü sonucunda hesabı kapatılan kullanıcıların karara itiraz edebilmesi mümkün olacak.