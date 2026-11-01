15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLADI?

15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni yönetmelik, 1 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirildi.

Düzenlemeye göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için ise özel gizlilik, güvenlik ve mesajlaşma kuralları uygulanacak.

Yönetmelik yalnızca yeni hesap açılışlarını değil, mevcut sosyal medya hesaplarını da kapsıyor. Platformlar, daha önce oluşturulmuş ve yaş doğrulaması yapılmamış hesapların kontrolünü 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlayacak.