Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı! Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli?
16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kamuoyunun gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Uzun yıllardır maliye teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Bayrakdar'ın yeni görevi dikkat çekti. Atama kararıyla birlikte Bekir Bayrakdar'ın hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da yeni bir atama gerçekleştirildi. Peki, Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Bekir Bayrakdar'ın hayatı ve Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlarıyla kamu yönetiminde yeni görevlendirmeler yapıldı. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri kapsamında gerçekleştirildi. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Adnan Yılmaz getirildi. Peki, Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte Bekir Bayrakdar’ın kariyeri, eğitim hayatı ve yeni atama kararlarına ilişkin bilgiler...
BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?
1971 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
Bayrakdar, 1996-2004 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında sırasıyla Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı Vekili, Gelir İdaresi Grup Müdürü Vekili ve Vergi Dairesi Başkanı Vekili olarak, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarlığında Defterdar olarak, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak, 2015-2019 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak Gelir İdaresi Başkanlığında halen görevine devam etmektedir.
Bekir Bayrakdar, 2008-2010 yılları arasında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.‘de, 2010-2014 yılları arasında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.‘de, 2014-2019 yılları arasında ADABANK A.Ş.’de, 2019-2023 yılları arasında TAKASBANK A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
Bayrakdar’ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı bulunmaktadır.
Bekir Bayrakdar 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 16 EKİM 2026
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı kapsamında, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
15 Ekim 2026 tarihli ve 2026/325 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildiği bildirildi.
SGK'DA YENİ ATAMA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Adnan Yılmaz getirildi.
15 Ekim 2026 tarihli ve 2026/323 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında yapılan atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.