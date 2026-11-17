17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak maçlar futbol ve basketbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmaları oynanacak. Danimarka-Norveç, Galler-Portekiz ve Polonya-İsveç günün dikkat çeken mücadeleleri arasında bulunuyor. EuroLeague'de ise 12. hafta heyecanı başlayacak. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin parkeye çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım 2026 maç programı ve karşılaşmaların canlı yayın bilgileri...