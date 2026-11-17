17 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI | Uluslar Ligi ve EuroLeague heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
17 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Bugün futbol ve basketbol tutkunlarını heyecan dolu mücadeleler bekliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta, bugün oynanacak 8 maçla devam edecek. EuroLeague'de ise 10 maç oynanacak. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2026 Salı futbol ve basketbol maç programı…
17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak maçlar futbol ve basketbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmaları oynanacak. Danimarka-Norveç, Galler-Portekiz ve Polonya-İsveç günün dikkat çeken mücadeleleri arasında bulunuyor. EuroLeague'de ise 12. hafta heyecanı başlayacak. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin parkeye çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım 2026 maç programı ve karşılaşmaların canlı yayın bilgileri...
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GRUP AŞAMASI TAMAMLANIYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup aşaması 17 Kasım Salı günü oynanacak sekiz karşılaşmayla tamamlanacak.
A Ligi'nde Danimarka-Norveç ve Galler-Portekiz maçları öne çıkarken B Ligi'nde altı mücadele oynanacak. Tüm karşılaşmalar Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
17 KASIM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
22.45 Danimarka - Norveç (A Haber)
22.45 Galler - Portekiz (A Spor)
22.45 Polonya - İsveç (A Para)
22.45 Macaristan - Kuzey İrlanda
22.45 Ukrayna - Gürcistan
22.45 İsrail - Avusturya
22.45 İrlanda - Kosova
22.45 Bosna Hersek - Romanya
BUGÜN TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?
17 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşması bulunmuyor. Ancak Türkiye'nin alt yaş milli takımları önemli maçlara çıkacak.
Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanşında Çekya ile karşılaşacak. Türkiye'de oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki rövanşta turu geçmek için mücadele edecek.
U17 Milli Takımı Kuzey Makedonya ile, U19 Milli Takımı Lihtenştayn ile karşılaşacak. U18 Milli Takımı ise Almanya ile hazırlık maçı oynayacak.
13.00 Lihtenştayn U19 - Türkiye U19 (TFF YouTube)
14.00 Kuzey Makedonya U17 - Türkiye U17 (TFF YouTube)
17.00 Türkiye U18 - Almanya U18
19.00 Çekya U21 - Türkiye U21 (Tivibu Spor)
17 KASIM EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇ PROGRAMI
Basketbolseverleri de 17 Kasım Salı günü yoğun bir program bekliyor. EuroLeague'in 12. haftasında dokuz karşılaşma oynanacak. Anadolu Efes, Dubai Basketbol deplasmanına çıkarken Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i ağırlayacak.
19.00 Dubai Basketbol - Anadolu Efes (S Sport 2/S Sport Plus))
20.00 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos (S Sport/S Sport Plus)
21.00 Fenerbahçe Beko - ASVEL (S Sport/S Sport Plus)
21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih (S Sport/S Sport Plus)
22.30 Barcelona - Paris Basketball (S Sport/S Sport Plus)
22.30 Olimpia Milano - Kızılyıldız (S Sport/S Sport Plus)
22.30 Baskonia - Hapoel Tel Aviv (S Sport/S Sport Plus)
22.45 Partizan - Valencia Basket (S Sport/S Sport Plus)
23.00 Virtus Bologna - Panathinaikos (S Sport/S Sport Plus)
BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?
17 Kasım 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig'de karşılaşma bulunmuyor. Milli maç arası nedeniyle lig mücadelesine ara verilirken futbolseverler UEFA Uluslar Ligi ve milli takımların karşılaşmalarını takip edebilecek. Günün futbol programında özellikle Çekya-Türkiye U21, Danimarka-Norveç ve Galler-Portekiz maçları öne çıkıyor.