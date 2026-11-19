19 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI: Fenerbahçe Milano deplasmanında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
19 Kasım 2026 Perşembe günü hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün futbol, basketbol ve voleybolda heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Avrupa'da Kadınlar Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken EuroLeague'de Türk temsilcisi Fenerbahçe Tarfin, İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Voleybolda Galatasaray Daikin Zeren Spor'a konuk olacak. Arsenal-Lyon ve Barcelona-Servette mücadeleleri de gecenin öne çıkan futbol karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Kasım 2026 maç programı ve canlı yayın kanalları...
19 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Bugünkü maç takviminde birbirinden önemli karşılaşmalar bulunuyor. Futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin beşinci hafta maçları oynanırken basketbolda EuroLeague'in 13. haftası başlıyor. Günün Türk sporseverler açısından en dikkat çekici mücadelesinde Fenerbahçe, Olimpia Milano'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin İtalya deplasmanındaki sınavının yanı sıra Zalgiris-Panathinaikos ve Bayern Münih-Baskonia karşılaşmaları da basketbolseverleri ekran başına toplayacak. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal ile Lyon arasındaki mücadele ön plana çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları hangi kanalda? İşte 19 Kasım 2026 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın bilgileri...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 KASIM 2026 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
19 Kasım Perşembe günü futbol ve basketbol sahalarında yoğun bir program var. Avrupa futbolunda Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, basketbolda ise EuroLeague'in 13. hafta mücadeleleri oynanacak.
EUROLEAGUE MAÇLARI
20.15 Maccabi Tel Aviv - Dubai Basketbol | S Sport Plus
21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos | S Sport 2
22.00 Bayern Münih - Baskonia | S Sport Plus
22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko | S Sport, S Sport Plus
22.45 Paris Basketbol - Hapoel Tel Aviv | S Sport Plus
23.00 Valencia Basket - Virtus Bologna | S Sport 2
KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
20.45 Austria Wien - Bayern Münih
20.45 Paris FC - HB Køge
23.00 Arsenal - Lyon (TRT Spor)
23.00 Barcelona - Servette
23.00 Benfica - Roma
KUPA VOLEY KADINLAR ÇEYREK FİNALİ
19.00 Zeren Spor - Galatasaray Daikin | TRT Spor Yıldız
NBA MAÇLARI
03.00 Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies | S Sport Plus
03.00 Indiana Pacers - Houston Rockets | S Sport
03.00 Miami Heat - Milwaukee Bucks | S Sport Plus
03.00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers | S Sport Plus
03.30 Brooklyn Nets - Chicago Bulls | S Sport Plus
03.30 Toronto Raptors - Washington Wizards | S Sport Plus
04.00 Dallas Mavericks - Golden State Warriors | S Sport Plus
04.00 New Orleans Pelicans - Detroit Pistons | S Sport Plus
04.00 Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks | S Sport Plus
05.30 Denver Nuggets - Boston Celtics | S Sport Plus
06.00 Los Angeles Lakers - Utah Jazz | S Sport Plus
06.00 Sacramento Kings - Phoenix Suns | S Sport Plus