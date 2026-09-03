2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli zammı için ilk hesap ortaya çıktı!

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 artan enflasyon, iki aylık dönemde toplam yüzde 3,65 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için şu ana kadar oluşan 2 aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.