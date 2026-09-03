2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2027 memur ve emekli zammı için ilk hesap ortaya çıktı!
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2027 Ocak memur ve emekli maaş zammı için iki aylık enflasyon verisi netleşti. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 2027 Ocak memur ve emekli zammı için 2 aylık enflasyon rakamına ilişkin detaylar…
2027 Ocak maaş zammı için milyonlarca emekli ve memur yeni enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Emekli ve memurlara yapılacak Ocak zammı, 6 aylık enflasyon verisine göre şekillenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak. Ağustos enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2027 emekli ve memur zammı için ilk tablo ortaya çıktı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 2 aylık enflasyon farkı hakkında merak edilenler…
2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında yüzde 1,84 artan enflasyon, iki aylık dönemde toplam yüzde 3,65 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için şu ana kadar oluşan 2 aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2027 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise yüzde 1,84 enflasyon gerçekleşti. İki aylık kümülatif enflasyon yüzde 3,65 oldu ancak zam oranının netleşmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ocak 2027 emekli zammının kesinleşmesi için Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyonun tamamlanması gerekiyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammında toplu sözleşme artışı ve oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak. Temmuz ve Ağustos verileriyle birlikte hesaplamada ilk tablo ortaya çıktı. Kesin oran ise Temmuz-Aralık dönemindeki toplam enflasyonun belli olmasıyla hesaplanacak.