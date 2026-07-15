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        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS TERCİH EKRANI | LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih tarihleri ne zaman?

        2026 LGS TERCİH EKRANI | LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih tarihleri ne zaman?

        Liseye geçişte belirleyici olan LGS tercihleri, öğrencilerin puan ve yüzdelik dilimlerine göre şekillenen stratejik bir süreci kapsıyor. Bu dönemde yapılan tercihler kadar, sonuçların açıklanacağı tarih de milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Tercih sürecine dair tüm adımlar ve sonuç takvimine ilişkin beklentiler, eğitim gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        1

        Liseye geçişte belirleyici olan LGS tercihleri, öğrencilerin puan ve yüzdelik dilimlerine göre şekillenen stratejik bir süreci kapsıyor. Bu dönemde yapılan tercihler kadar, sonuçların açıklanacağı tarih de milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Tercih sürecine dair tüm adımlar ve sonuç takvimine ilişkin beklentiler, eğitim gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        LGS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Tercih işlemleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar gerçekleştirilecek olup, tamamlanan başvuruların geçerli sayılabilmesi için ilgili ortaokul müdürlüklerine gidilerek mutlaka onaylatılması gerekmektedir.

        3

        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yerleştirmeye esas alınacak okul listeleri MEB’in resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak; sonuçlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

        4

        LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLA

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