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        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, adaylar için kritik bekleyiş giderek hız kazanıyor. Yerleştirme sürecine dair tüm detayların netleşmesiyle birlikte sonuç ekranının açılmasıyla yeni bir dönem başlayacak. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, adaylar için kritik bekleyiş giderek hız kazanıyor. Yerleştirme sürecine dair tüm detayların netleşmesiyle birlikte sonuç ekranının açılmasıyla yeni bir dönem başlayacak. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026 LGS tercih ve yerleştirme takviminde yer alan bilgilere göre, öğrencilerin merakla beklediği lise yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, açıklanacak sonuçlarla birlikte hangi okula yerleştirildiklerini öğrenerek yeni eğitim dönemi öncesindeki süreçte önemli bir aşamayı tamamlamış olacak.

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        LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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        2026 LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinde istediği okula yerleşemeyen ya da mevcut yerleştirmesini değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil başvuru süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 LGS takvimine göre, birinci nakil dönemi başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta ilan edilecek. İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos 2026 tarihlerinde alınırken, bu aşamanın sonuçları 14 Ağustos 2026’da açıklanacak. Böylece öğrenciler, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yeniden değerlendirme fırsatı bulacak.

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