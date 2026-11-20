Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştığı anlara ilişkin görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Çolak, suç duyurusunun ardından İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir gülü... Daha Fazla Göster

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştığı anlara ilişkin görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Çolak, suç duyurusunun ardından İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir gülüş yapmadım, böyle bir alkışlama yapmadım. Orada olmadım. Evet, Cumhurbaşkanımızı seviyorum, saygı duyuyorum. Yine alkışlarım, hiç sorun değil. Ama böyle bir şeyi Tanju Çolak 63 yaşında niye yapsın?" ifadelerini kullandı (DHA) Daha Az Göster