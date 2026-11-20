2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında masadaki rakamlar
Milyonlarca çalışanın gözü, 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamına çevrildi. 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlayacak görüşmeleriyle zam pazarlığının resmen başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacağını açıkladı. Henüz kesinleşmiş bir zam oranı bulunmazken yüzde 25, 30, 35 ve 40 gibi artış ihtimallerine göre yeni maaş hesaplamaları yapılıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak olası zam senaryolarına göre hesaplanan yeni asgari ücret tutarları...
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için hazırlıklar hız kazanırken çalışanlar açıklanacak yeni rakamı bekliyor. Mevcut net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde uygulanıyor. Yeni ücret, aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirlenecek. Görüşmelerde enflasyon, geçim koşulları ve ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, 2027 yılında asgari ücret yüzde 30 zamla kaç TL olacak, yüzde 40 artış yapılırsa yeni maaş ne kadar olacak? İşte farklı zam oranlarına göre 2027 asgari ücret hesaplaması...
2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret henüz açıklanmadı. Mevcut ücret üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı zam oranlarında çalışanların alabileceği net maaşı ortaya koyuyor.
2026 yılı net asgari ücreti olan 28 bin 75 TL 50 kuruş baz alındığında olası zam senaryoları şöyle:
Zam oranıZam miktarıYeni net asgari ücret
%205.615,10 TL33.690,60 TL
%257.018,88 TL35.094,38 TL
%308.422,65 TL36.498,15 TL
%359.826,43 TL37.901,93 TL
%4011.230,20 TL39.305,70 TL
Tablodaki tutarlar olası zam oranlarına göre yapılan matematiksel hesaplamalardır. Bunlar resmî zam teklifi veya kesinleşmiş maaş rakamları değildir.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada görüşmelerin aralık ayında başlayacağını bildirdi.
Ancak ilk toplantının kesin tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Komisyonun çalışma takvimi ve görüşmelerin kaç toplantıda tamamlanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yeni asgari ücretin, aralık ayında yapılacak komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda karar genellikle yılın son günlerinde duyuruluyor.
2027 yılı için belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olması öngörülüyor. Kesin zam oranı ve net maaş ise komisyonun kararının açıklanmasıyla belli olacak.