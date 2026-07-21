2027 HAC KURASI | Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

Milyonlarca hacı adayı, 2027 yılı hac ibadeti için gerçekleştirilecek kura süreci ve başvuru takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla birlikte hac kayıtlarının başlangıç tarihi, kura çekiminin gerçekleştirileceği gün ve saat gibi merak edilen detaylar netlik kazanacak. İşte 2027 hac sürecine ilişkin son gelişmeler…