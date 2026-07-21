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        Haberler Bilgi Gündem 2027 HAC KURASI | Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

        2027 HAC KURASI | Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

        Milyonlarca hacı adayı, 2027 yılı hac ibadeti için gerçekleştirilecek kura süreci ve başvuru takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla birlikte hac kayıtlarının başlangıç tarihi, kura çekiminin gerçekleştirileceği gün ve saat gibi merak edilen detaylar netlik kazanacak. İşte 2027 hac sürecine ilişkin son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        Milyonlarca hacı adayı, 2027 yılı hac ibadeti için gerçekleştirilecek kura süreci ve başvuru takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla birlikte hac kayıtlarının başlangıç tarihi, kura çekiminin gerçekleştirileceği gün ve saat gibi merak edilen detaylar netlik kazanacak. İşte 2027 hac sürecine ilişkin son gelişmeler…

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        2027 HAC KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2027 yılı hac kurası, hacı adaylarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda noter ve basın mensupları huzurunda yapılacak. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, sonuçları Diyanet’in resmi kanalları üzerinden öğrenebilecek.

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        2027 HAC KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

        Kura sonucunda hac ibadeti için kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30 itibarıyla başlatabilecek. Hacı adayları, 18 Ağustos’a kadar işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlayabilecek. Belirtilen süre içinde kayıt işlemlerini yapmayan adaylar haklarını kaybedebilecek.

        2027 yılı hac organizasyonunda ise hacı adaylarının kutsal topraklara intikallerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Diyanet tarafından yapılacak bilgilendirmelerle süreçteki diğer ayrıntılar da paylaşılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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