2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ BELLİ OLDU! Yeniden değerleme oranı ile 2027 Yurt dışı telefon kayıt harcı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?

2027 yılında geçerli olacak IMEI kayıt ücreti, yurt dışından cep telefonu getirmeyi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcının yeni yıldaki tutarı da hesaplandı. Peki, 2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, yeni ücret ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte 2027 yurt dışı telefon kayıt harcı ve IMEI kayıt işlemleriyle ilgili tüm ayrıntılar…