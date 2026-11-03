2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ BELLİ OLDU! Yeniden değerleme oranı ile 2027 Yurt dışı telefon kayıt harcı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?
2027 IMEI kayıt ücreti için beklenen zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oran doğrultusunda yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcının 2027 yılında ulaşacağı tutar da ortaya çıktı. Peki, 2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranına göre yurt dışı telefon kayıt harcı kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 zamlı IMEI kayıt ücreti ve merak edilen ayrıntılar…
2027 yılında geçerli olacak IMEI kayıt ücreti, yurt dışından cep telefonu getirmeyi planlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TÜİK'in 3 Kasım 2026 Salı günü açıkladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcının yeni yıldaki tutarı da hesaplandı. Peki, 2027 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak, yeni ücret ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte 2027 yurt dışı telefon kayıt harcı ve IMEI kayıt işlemleriyle ilgili tüm ayrıntılar…
2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2027 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla yurt dışından getirilen cep telefonlarının yeni kayıt harcı da ortaya çıktı.
Ticaret Bakanlığının verilerine göre 2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücretine yüzde 27,83 oranında zam yapılması halinde 2027 IMEI kayıt harcı yaklaşık 69 bin 358 TL'ye yükselecek. Böylece kayıt ücretinde yaklaşık 15 bin 100 TL artış yaşanacak.
2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yeniden değerleme oranına göre güncellenecek IMEI kayıt harcının, farklı bir düzenleme yapılmaması halinde 1 Ocak 2027 Cuma gününden itibaren uygulanması bekleniyor.
2026 yılı sonuna kadar mevcut kayıt harcı 54 bin 258 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Yeni yılda geçerli olacak kesin ücret, resmi harç tarifesinin yayımlanmasıyla belli olacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİ YILLARA GÖRE NE KADAR ARTTI?
Yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt harcı son yıllarda önemli ölçüde yükseldi. Özellikle 2023 yılında yapılan düzenlemeyle ücret 20 bin TL'ye çıkarılmış, sonraki yıllarda yeniden değerleme oranlarıyla artış devam etmişti.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON KAÇ GÜN KAYITSIZ KULLANILABİLİR?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) açıklamasına göre yurt dışından getirilen cep telefonları, Türkiye'de 120 gün boyunca IMEI kaydı yaptırılmadan kullanılabiliyor.
Kayıt işlemi gerçekleştirilmeyen cihazlar, bu sürenin sonunda Türkiye'deki mobil haberleşme şebekelerinde kullanıma kapatılıyor. BTK ayrıca cihaz kaydının yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içerisinde yapılabileceğini belirtiyor.
PASAPORTA TELEFON KAYDI KAÇ YILDA BİR YAPILABİLİR?
Yurt dışından getirilen cep telefonları için kayıt hakkı üç takvim yılda bir kullanılabiliyor. Daha önce telefon kaydettiren kişiler, kayıt yaptırdıkları yıl ve takip eden iki yıl boyunca yeni bir cihaz kaydı yaptıramıyor.
BTK'nın açıklamasına göre kayıtlı cihazlar, üç takvim yılı boyunca yalnızca kayıt yaptıran kişinin kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılabiliyor.
IMEI KAYDI NASIL YAPILIR? E-DEVLET ÜZERİNDEN TELEFON KAYDI
Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kayıt hakkı bulunan kişiler, BTK'nın IMEI Kaydet hizmetine giriş yaparak gerekli bilgileri doldurabiliyor.
IMEI numarası, telefonun arama ekranına *#06# yazılarak öğrenilebiliyor. Kayıt harcının ödenmesinin ardından e-Devlet üzerindeki başvuru adımlarının da tamamlanması gerekiyor. Yalnızca harç bedelini yatırmak cihazın kayıt altına alındığı anlamına gelmiyor.