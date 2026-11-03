Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca araç sahibinin gündeminde 2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri yer alıyor. TÜİK tarafından yayımlanan Ekim ayı verileriyle birlikte yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlenirken, gelecek yıl uygulanabilecek vergi tutarlarına ilişkin hesaplamalar da ortaya çıktı. Otomobilden motosiklete, minibüsten kamyonet ve otobüse kadar farklı araç gruplarını ilgilendiren yeni rakamlar merak ediliyor. Özellikle 1.3 ve 1.6 motor hacmine sahip otomobillerin vergilerindeki olası artışlar araştırılıyor. Peki, 2027 MTV zammı yüzde kaç olacak, hangi araç için ne kadar vergi ödenecek? İşte motor hacmi, araç yaşı ve türüne göre 2027 MTV hesaplamaları...