2027 MTV TUTARLARI BELLİ OLDU! En düşük motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? Otomobil, motosiklet ve ticari araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
2027 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, TÜİK'in Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanması, milyonlarca araç sahibinin yeni yıl vergi ödemelerine ilişkin tahminleri de şekillendirdi. Otomobil, motosiklet, minibüs, kamyonet ve otobüsler için hesaplanan yeni tutarlar, araçların motor hacmine, yaşına ve türüne göre farklılık gösteriyor. Peki, 2027 MTV ücretleri ne kadar artacak? 1.3 ve 1.6 motorlu otomobillerin yıllık vergisi kaç TL olacak? İşte 2027 yılı için araç sahiplerini ilgilendiren güncel MTV zam hesaplamaları...
Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca araç sahibinin gündeminde 2027 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri yer alıyor. TÜİK tarafından yayımlanan Ekim ayı verileriyle birlikte yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlenirken, gelecek yıl uygulanabilecek vergi tutarlarına ilişkin hesaplamalar da ortaya çıktı. Otomobilden motosiklete, minibüsten kamyonet ve otobüse kadar farklı araç gruplarını ilgilendiren yeni rakamlar merak ediliyor. Özellikle 1.3 ve 1.6 motor hacmine sahip otomobillerin vergilerindeki olası artışlar araştırılıyor. Peki, 2027 MTV zammı yüzde kaç olacak, hangi araç için ne kadar vergi ödenecek? İşte motor hacmi, araç yaşı ve türüne göre 2027 MTV hesaplamaları...
2027 MTV ZAMMI İÇİN İKİ FARKLI HESAPLAMA
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü yayımladığı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle birlikte 2027 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplamaları yeniden şekillendi.
Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oranın doğrudan uygulanması durumunda otomobil, motosiklet ve ticari araç sahiplerinin ödeyeceği yıllık MTV tutarları da aynı oranda yükselecek.
Ancak 2027 yılına ait MTV tarifesi henüz kesinleşmedi. Cumhurbaşkanının yasal sınırlar çerçevesinde yeniden değerleme oranından farklı bir artış belirleme yetkisi bulunuyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında MTV artış oranını yeniden değerleme oranının altında tutarak yüzde 18,95 olarak belirlemişti.
1.3 VE 1.6 MOTOR ARAÇLARIN MTV'Sİ NE KADAR OLACAK?
Motor hacmi 1300 cm³ ve altında olan sıfır otomobillerde mevcut 5.750 TL'lik MTV, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması halinde yaklaşık 7.350 TL'ye yükselecek. Artışın yüzde 20,95 olarak belirlenmesi durumunda ise vergi tutarı yaklaşık 6.955 TL olacak.
Motor hacmi 1301-1600 cm³ arasında bulunan sıfır otomobillerde ise 10.106 TL olan yıllık MTV'nin, yüzde 27,83'lük artışla yaklaşık 12.803 TL'ye çıkması hesaplanıyor. Yüzde 20,95'lik zam senaryosunda ise bu tutar yaklaşık 12.114 TL'ye ulaşacak.
2027 yılında uygulanacak kesin MTV tutarları, artış oranına ilişkin kararın ardından netleşecek.
1300 CC VE ALTI OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLACAK?
Motor hacmi 1300 cc ve altında bulunan 1-3 yaşındaki otomobillerde, düşük değer grubunda 5.750 TL olan yıllık MTV'nin 2027 yılında 7.350 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Orta değer grubunda 6.319 TL olan vergi 8.077 TL'ye, yüksek değer grubunda ise 6.902 TL olan tutar 8.822 TL'ye çıkacak.
1601-1800 CC OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLACAK?
Motor hacmi 1601-1800 cc arasında olan 1-3 yaşındaki otomobillerde, düşük değer grubunda 19.472 TL olarak uygulanan yıllık MTV'nin 24.891 TL'ye çıkması hesaplanıyor. Yüksek değer grubundaki araçlarda ise 21.251 TL olan vergi tutarı 27.165 TL'ye yükselecek.
1801-2000 CC OTOMOBİLLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLACAK?
1801-2000 cc motor hacmine sahip 1-3 yaş grubundaki otomobillerde, düşük değer grubunun yıllık vergisi 30.679 TL'den 39.216 TL'ye çıkacak. Yüksek değer grubunda ise mevcut 33.474 TL'lik MTV'nin 2027 yılında 42.789 TL'ye ulaşması bekleniyor.
Söz konusu rakamlar, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak hazırlanan tahmini hesaplamaları yansıtıyor. Kesin MTV tutarları, 2027 yılı için uygulanacak artış oranının netleşmesiyle belli olacak.