2027 Ocak’ta memur zammı ne kadar olacak? Polis, hemşire, doktor en düşük memur maaşı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi memur zammı son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileriyle üç aylık tablo ortaya çıkarken, yılın son üç ayına ilişkin veriler zam oranının belirlenmesinde etkili olacak. Emekliler için refah payı ve taban aylık çalışması sürüyor. Peki Memur zammı ne zaman belli olacak? 2027 Ocak'ta polis, hemşire, doktor en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte memur zammı ile ilgili detaylar
Memur zammı yeni yıla yaklaşmadan önce en çok araştırılan konu başlığı oluyor. Memur zammında maaş artışı; unvan, derece, kademe, aile yardımı ve diğer ödemelere göre kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Toplu sözleşmeyle belirlenen artış oranına enflasyon farkının eklenmesiyle yeni maaşlar hesaplanırken en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki Memur zammı ne zaman belli olacak? 2027 Ocak’ta polis, hemşire, doktor maaşı ne kadar olacak?
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye’de memur maaş zammı, genellikle yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında uygulanıyor. Ocak 2027 zam oranı kesin olarak aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor.
4 Ocak 2027 civarında, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranlarının kesinleşmesi bekleniyor.
TÜİK'in açıklamasına göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece üç aylık birikimli enflasyon yaklaşık yüzde 5,57 oldu.
2027 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayında alacağı maaş artışında, toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranı ile oluşması halinde enflasyon farkı belirleyici olacak. Yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5 olarak kararlaştırılan toplu sözleşme zammına, 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun bir önceki dönem için belirlenen toplu sözleşme oranını aşması durumunda hesaplanacak fark da eklenecek.
Böylece maaşlara yansıyacak nihai artış, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle ortaya çıkacak. En düşük memur maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayılarak yapılan örnek hesaplamalarda ise farklı zam ihtimallerine göre oluşabilecek yeni maaş tutarları şöyle sıralanıyor:
Yüzde 5 zam - 73.735 TL
Yüzde 7 zam - 75.140 TL
Yüzde 8,01 zam - 75.849 TL
Yüzde 10 zam - 77.246 TL
Yüzde 8,01'lik zam senaryosunda 70 bin 224 TL olan maaş yaklaşık 75 bin 849 TL'ye yükseliyor. Bu hesaplamalar örnek niteliğinde olup aile yardımı, çocuk yardımı, meslek ve derece farklılıkları gibi unsurlara göre maaş tutarları değişiklik gösterebilir.
MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?
2027’nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına, koşulları oluşursa enflasyon farkı da yansıtılacak. Bu farkın oluşup oluşmayacağı, 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun aynı dönem için belirlenen toplu sözleşme artışını aşıp aşmamasına bağlı olacak. Bu nedenle yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar, nihai maaş artışının yerine geçmiyor.