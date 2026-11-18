2027 YKS BAŞVURU TARİHLERİ: YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sınav tarihleri belli oldu!
Üniversiteye giriş hayali kuran milyonlarca adayın gözü 2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimine çevrildi. ÖSYM'nin yeni sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte başvuru süreci ve oturum tarihleri yeniden gündeme geldi. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) hangi günlerde gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Özellikle başvuruların ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki, 2027 YKS başvuruları hangi tarihte başlayacak, son başvuru günü ne zaman? TYT, AYT ve YDT oturumları hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM 2027 sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...
2027 yılında üniversite sınavına katılacak adaylar için başvuru takvimi merak konusu oldu. Üniversite eğitimine adım atmak isteyen öğrenciler, hazırlıklarına devam ederken ÖSYM tarafından duyurulan yeni sınav takvimine odaklandı. YKS'nin üç oturumuna ilişkin tarihler gündeme gelirken adaylar, başvuru işlemlerini hangi günler arasında tamamlayabileceklerini öğrenmek istiyor. Sınav hazırlıklarını ve çalışma programlarını belirlenen tarihlere göre şekillendiren öğrenciler, başvuru süresini kaçırmamak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2027 YKS başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi tarihte sona erecek? TYT, AYT ve YDT sınavları hangi gün yapılacak? İşte 2027 YKS başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili ayrıntılar...
2027 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2027 YKS başvuru süreci 4 Şubat 2027 Perşembe günü başlayacak. Üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 2 Mart 2027 Salı gününe kadar tamamlayabilecek.
2027 YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2027 YKS için normal başvuru dönemini kaçıran adaylara 16-18 Mart 2027 tarihleri arasında yeniden başvuru imkanı sunulacak. Adaylar, geç başvuru işlemlerini bu tarihler arasında gerçekleştirebilecek.
2027 YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2027 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
- TYT (Temel Yeterlilik Testi): 19 Haziran 2027 Cumartesi
- AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 20 Haziran 2027 Pazar
- YDT (Yabancı Dil Testi): 20 Haziran 2027 Pazar
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite adaylarının katılacağı YKS sonuçları ise 21 Temmuz 2027 Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.