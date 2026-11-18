2027 yılında üniversite sınavına katılacak adaylar için başvuru takvimi merak konusu oldu. Üniversite eğitimine adım atmak isteyen öğrenciler, hazırlıklarına devam ederken ÖSYM tarafından duyurulan yeni sınav takvimine odaklandı. YKS'nin üç oturumuna ilişkin tarihler gündeme gelirken adaylar, başvuru işlemlerini hangi günler arasında tamamlayabileceklerini öğrenmek istiyor. Sınav hazırlıklarını ve çalışma programlarını belirlenen tarihlere göre şekillendiren öğrenciler, başvuru süresini kaçırmamak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2027 YKS başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi tarihte sona erecek? TYT, AYT ve YDT sınavları hangi gün yapılacak? İşte 2027 YKS başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili ayrıntılar...