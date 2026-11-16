26 BİN PERSONEL ALINACAK: Gözler e-Devlet'te! 2026 Sağlık Personeli alımı ne zaman, başvurular başladı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce kişi, 2026 yılında yapılması planlanan 26 bin 673 personel alımına ilişkin gelişmelere odaklandı. Yeni istihdam sürecinde başvuruların hangi tarihte alınacağı, adaylardan istenecek şartlar ve meslek gruplarına ayrılacak kadro sayıları merak konusu oldu. Hekimlerden hemşirelere, ebelerden sağlık teknikerleri ve diyetisyenlere kadar pek çok alanda görev almak isteyen adaylar, alım sürecine ilişkin takvimin netleşmesini bekliyor. Kontenjanların branşlara göre nasıl dağıtılacağı ve başvuru işlemlerinin hangi platform üzerinden gerçekleştirileceği de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 26 bin 673 kişilik alımda hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacak? İşte başvuru süreci, kadro dağılımı ve merak edilen detaylar...