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        Haberler Bilgi 26 BİN PERSONEL ALINACAK: Gözler e-Devlet'te! 2026 Sağlık Personeli alımı ne zaman, başvurular başladı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        26 BİN PERSONEL ALINACAK: Gözler e-Devlet'te! 2026 Sağlık Personeli alımı ne zaman, başvurular başladı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        2026 yılı sağlık personeli alımı için geri sayım sürerken binlerce adayın gözü başvuru tarihleri ve kadro dağılımına çevrildi. Toplam 26 bin 673 kişilik istihdam planı kapsamında hangi branşlara ne kadar kontenjan ayrılacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı araştırılıyor. Doktor, uzman doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı meslek gruplarında görev almak isteyen adaylar, yeni alım sürecine ilişkin duyuruları bekliyor. Özellikle başvuru ekranının ne zaman açılacağı, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ve kadroların hangi alanlarda yoğunlaşacağı merak ediliyor. Peki, 2026 sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak? 26 bin 673 personel alımında branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte sağlık personeli alımına ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce kişi, 2026 yılında yapılması planlanan 26 bin 673 personel alımına ilişkin gelişmelere odaklandı. Yeni istihdam sürecinde başvuruların hangi tarihte alınacağı, adaylardan istenecek şartlar ve meslek gruplarına ayrılacak kadro sayıları merak konusu oldu. Hekimlerden hemşirelere, ebelerden sağlık teknikerleri ve diyetisyenlere kadar pek çok alanda görev almak isteyen adaylar, alım sürecine ilişkin takvimin netleşmesini bekliyor. Kontenjanların branşlara göre nasıl dağıtılacağı ve başvuru işlemlerinin hangi platform üzerinden gerçekleştirileceği de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 sağlık personeli alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 26 bin 673 kişilik alımda hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacak? İşte başvuru süreci, kadro dağılımı ve merak edilen detaylar...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

        Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

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        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

        Tercih ve yerleştirme süreci, başvuru şartları ve tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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        #personel alımı
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