28 EKİM BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 28 Ekim 2026 Çarşamba bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? Borsa İstanbul işlem saatleri
28 Ekim 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasasında işlem saatleri değişirken hisse senedi alım satımı ve takas işlemleri için de farklı bir takvim uygulanacak. Resmi tatil öncesinde borsanın çalışma saatleri ve hisse senedi takas işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Peki, 28 Ekim borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? İşte 28-29 Ekim 2026 Borsa İstanbul çalışma saatleri ve takas takvimi…
Cumhuriyet Bayramı öncesinde Borsa İstanbul'un işlem saatleri ve takas takvimi gündeme geldi. Yatırımcılar, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü BIST 100 endeksinde işlemlerin saat kaça kadar devam edeceğini araştırmaya başladı. Pay Piyasası'nda uygulanacak seans saatleri ve hisse senedi alım satım işlemlerinin takas tarihleri merak konusu oldu. Özellikle 28 ve 29 Ekim tarihlerinde borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar, güncel çalışma saatlerine odaklandı. Peki, 28 Ekim borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul bugün saat kaçta kapanacak? İşte 28-29 Ekim 2026 Borsa İstanbul çalışma saatleri ve takas takvimine ilişkin ayrıntılar...
28 EKİM’DE BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?
Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü açık olacak. Ancak Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle Pay Piyasası'nda yarım gün seans yapılacak. Yatırımcılar sabah saatlerinde hisse senedi alım ve satım emirlerini iletebilecek.
Borsa İstanbul'un resmi takviminde 28 Ekim yarım günlük işlem günü olarak yer alıyor. Bu tarihte normal tam gün seans uygulanmayacak. İşlemler, öğle saatlerinde tamamlanacak.
28 EKİM'DE BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA KAPANACAK?
28 Ekim Çarşamba günü Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlemler saat 12.40'ta sona erecek. Sürekli işlem seansı saat 10.00'da başlayacak ve 12.30'da tamamlanacak. Ardından kapanış seansı ve kapanış fiyatından işlemler gerçekleştirilecek.
28 EKİM BORSA İSTANBUL İŞLEM SAATLERİ 2026
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak yarım günlük Pay Piyasası seans programı açıklandı. Sabah açılış işlemleriyle başlayan seans, öğle saatlerinde kapanış fiyatından gerçekleştirilen işlemlerle sona erecek.
28 Ekim 2026 Borsa İstanbul Pay Piyasası seans saatleri:
09.40-09.55: Açılış seansı emir toplama
09.55-10.00: Açılış fiyatının belirlenmesi ve eşleştirme
10.00-12.30: Sürekli işlem seansı
12.30-12.31: Kapanış marjı yayını
12.31-12.35: Kapanış seansı emir toplama
12.38-12.40: Kapanış fiyatından işlemler
Yatırımcılar, 28 Ekim'de hisse senedi alım satım işlemlerini bu saatler içerisinde gerçekleştirebilecek.
28 EKİM'DE HİSSE SENEDİ ALIM SATIMI YAPILABİLECEK Mİ?
28 Ekim Çarşamba günü Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda hisse senedi alım satımı yapılabilecek. Ancak yarım günlük seans nedeniyle işlemler saat 12.40'ta tamamlanacak.
Yatırımcılar, BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerin hisseleri dahil olmak üzere Pay Piyasası'nda işlem gören hisse senetlerinde alım satım gerçekleştirebilecek.
Bununla birlikte yarım günlük seansta yapılan işlemlerin takası aynı gün tamamlanmayacak. Resmi tatil nedeniyle nakit ve menkul kıymet teslimleri, Borsa İstanbul'un belirlediği takvime göre sonraki iş günlerine ertelenecek.
28 EKİM'DE HİSSE SATANLARIN PARASI NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?
Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle hisse senedi işlemlerinin takas tarihlerinde değişiklik yapıldı. Borsa İstanbul'un resmi açıklamasına göre 28 Ekim Çarşamba günü Pay Piyasası'nda takas gerçekleştirilmeyecek.
26 Ekim Pazartesi günü yapılan işlemlerin takası 30 Ekim Cuma günü, 27 ve 28 Ekim tarihlerindeki işlemlerin takası ise 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Bu nedenle 28 Ekim'de hisse senedi satan bir yatırımcının satıştan doğan nakit tutarının takası 2 Kasım Pazartesi günü tamamlanacak. Paranın banka hesabına aktarılması ise aracı kurumun işlem saatlerine ve uygulamalarına bağlı olabilecek.
29 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL KAPALI MI?
Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 29 Ekim 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Borsa İstanbul'un resmi takvimine göre Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tam gün kapalı olacak.
Resmi tatil kapsamında hisse senedi alım satımı gerçekleştirilemeyecek. Takas ve fiziki teslimat işlemleri de tatil takvimine göre durdurulacak. Böylece 28 Ekim'deki yarım günlük seansın ardından 29 Ekim'de piyasalara bir gün ara verilecek.
Borsa İstanbul, 30 Ekim 2026 Cuma günü yeniden normal işlem düzenine dönecek.
28-29 EKİM BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da uygulanacak işlem programı şöyle:
28 Ekim Çarşamba: Yarım gün, 12.40'a kadar
29 Ekim Perşembe: Kapalı
30 Ekim Cuma: Normal işlem saatleri