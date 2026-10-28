28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? 28 Ekim 2026 Çarşamba bugün kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? PTT, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat Kargo çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargoların çalışma durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar, kargo şubelerinin açık olup olmadığını ve paket teslimatlarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, 28 Ekim kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2026 Çarşamba bugün Trendyol Express, PTT, Aras, DHL, Yurtiçi, Sürat Kargo çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte 28-29 Ekim 2026 kargo şirketlerinin çalışma durumu...