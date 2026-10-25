29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken resmi tatil takvimi öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı 2026 yılında, 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu kurumlarında ve okullarda uygulanacak tatil düzeni de belli oldu. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. Öğrenciler ve çalışanlar, bayram öncesinde ders ve mesai saatlerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullarda ders yapılacak mı? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı okulların durumu...
Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim'de Türkiye genelinde törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2026 yılında da resmi tatil uygulaması, ulusal bayram ve genel tatillere ilişkin mevzuat kapsamında gerçekleştirilecek. 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren tatil başlayacağı için günün ilk yarısında normal eğitim ve çalışma düzeni devam edecek. Peki, 28-29 Ekim tarihlerinde okullar ve iş yerleri açık olacak mı? İşte Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlangıç saati ve gün gün tatil durumu...
29 EKİM 2026 RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai yapılmayacak, okullarda da eğitim öğretime ara verilecek.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü olan 29 Ekim'de ülke genelinde resmi törenler ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Özel sektör iş yerlerinde çalışma durumu ise iş yerinin faaliyetlerine ve ilgili mevzuata göre değişebilecek.
28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor.
Buna göre 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde normal çalışma düzeni sürerken öğleden sonra resmi tatil başlayacak. Böylece Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün olacak.
28-29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, DERS YAPILACAK MI?
Öğrencilerin merak ettiği 28-29 Ekim tatil takvimi de belli. 28 Ekim Çarşamba günü okullarda öğleye kadar eğitim devam edecek, öğleden sonra ise tatil başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda tam gün eğitim yapılmayacak.
Öğrenciler, 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tamamında derslere ara verecek. Okullarda Cumhuriyet Bayramı kapsamında tören ve etkinlikler düzenlenebilecek.
29 EKİM'DE KAMU KURUMLARI VE BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarında normal mesai yapılmayacak. Bankalar ve diğer kurumların şube hizmetleri de resmi tatil düzenine göre yürütülecek.
2026 CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca sürecek. Böylece resmi tatil süresi toplam 1,5 gün olacak.
29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle 30 Ekim Cuma günü izin alanlar, hafta sonuyla birlikte daha uzun bir tatil yapabilecek. Ancak 30 Ekim Cuma günü genel bir resmi tatil değildir; izin durumu kişilerin