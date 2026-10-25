29 EKİM 2026 RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai yapılmayacak, okullarda da eğitim öğretime ara verilecek.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü olan 29 Ekim'de ülke genelinde resmi törenler ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Özel sektör iş yerlerinde çalışma durumu ise iş yerinin faaliyetlerine ve ilgili mevzuata göre değişebilecek.