3 KASIM REYTİNG SONUÇLARI 2026: Dün en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında Galatasaray-Stuttgart maçı kaçıncı oldu?
3 Kasım 2026 Salı reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam TRT 1'de Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi karşılaşması futbolseverlerle buluştu. TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de ise Var Mısın Yok Musun? yarışması ekranlara geldi. Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ise yayınlanmadı. Şimdi tüm gözler reyting sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok ne izlendi? Galatasaray-Stuttgart maçı kaçıncı oldu? İşte 3 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları…
Dünün reyting sonuçları, 3 Kasım 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılıyor. Dün akşam Galatasaray-Stuttgart maçı, MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? yarışmaları izleyici karşısına çıktı. Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümleri yerine farklı yayınlar ve tekrar bölümleri ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta Total kategorisinde Anne Yarısı, AB ve ABC1 kategorilerinde ise Tuzlu Kahve zirvede yer almıştı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? Galatasaray-Stuttgart, MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? kaçıncı sırada yer aldı? İşte 3 Kasım 2026 reyting sonuçları…
3 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Kasım 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması ile günün en çok izlenen yapımları saat 10.00'da belli olacak.
Sonuçların açıklanmasıyla Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? yarışmalarının reyting sıralamasındaki yerleri netleşecek.
3 KASIM 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Total kategorisinde 3 Kasım Salı akşamının en çok izlenen yapımları henüz belli olmadı.
3 KASIM 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
AB kategorisinde Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının elde ettiği izlenme oranı merak ediliyor. Geçen hafta Tuzlu Kahve dizisinin birinci olduğu kategoride bu haftanın sıralaması henüz açıklanmadı.
3 KASIM 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
ABC1 kategorisinde de 3 Kasım Salı gününün reyting sonuçları bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Tuzlu Kahve'nin zirvede yer aldığı kategoride Galatasaray-Stuttgart maçının ve yarışma programlarının kaçıncı sırada bulunduğu, yeni listenin yayımlanmasıyla belli olacak.