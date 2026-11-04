3 KASIM REYTİNG SONUÇLARI 2026: Dün en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında Galatasaray-Stuttgart maçı kaçıncı oldu?

Dünün reyting sonuçları, 3 Kasım 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılıyor. Dün akşam Galatasaray-Stuttgart maçı, MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? yarışmaları izleyici karşısına çıktı. Haysiyet, Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümleri yerine farklı yayınlar ve tekrar bölümleri ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta Total kategorisinde Anne Yarısı, AB ve ABC1 kategorilerinde ise Tuzlu Kahve zirvede yer almıştı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? Galatasaray-Stuttgart, MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? kaçıncı sırada yer aldı? İşte 3 Kasım 2026 reyting sonuçları…