30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026: Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, saat kaçta, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin Zafer Günü olarak da bilinen bu güne özel kutlamalar düzenlenecek. Tarihimiz için büyük anlam ifade eden Zafer Bayramı’nda milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. 30 Ağustos konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlik programı...