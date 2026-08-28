30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026: Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, saat kaçta, kimin konseri var?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu anlamlı güne özel konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenen konserlere katılmak isteyen vatandaşlar, ''İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İzmir, Ankara, İstanbul 30 Ağustos konser ve etkinlik programı 2026 belli oldu! İşte ücretsiz 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri 2026 listesi!
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin Zafer Günü olarak da bilinen bu güne özel kutlamalar düzenlenecek. Tarihimiz için büyük anlam ifade eden Zafer Bayramı’nda milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. 30 Ağustos konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlik programı...
ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İSTANBUL KONSER VE ETKİNLİKLERİ 2026
İBB Kültür AŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’un önemli müzelerini T.C. vatandaşlarına ücretsiz olarak açıyor. T.C. vatandaşları, 30 Ağustos Pazar günü tüm gün boyunca Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.
İBB, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 28 Ağustos’ta Müze Gazhane’de atölyelerle, Sunay Akın söyleşisiyle başlayacak etkinlikler Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı’nda birbirinden farklı gösterilerle devam edecek. Cumhuriyet Kent Meydanı’nında ise çocuk şenliği, sahne performansları, sokak sanatları, oyun alanları, kortej ekibi, ikramlıklar, resmî tören ve konser etkinliği yer alacak.
29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı açılışıyla 16.00-21.00 arasında çocuk şenliği düzenlenecek. Şenlik kapsamında atölyeler, sahne performansları, sokak sanatları, oyun alanları, kortej ekibi ve ikramlıklar yer alacak.
MELEK MOSSO İLE MÜZİK COŞKUSU
İstanbullular, 30 Ağustos Pazar günü Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı’nda buluşacak. Saat 16.00’da çocuk şenlikleriyle ile başlayacak program, DJ performansın ardından saat 21.00’de İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşması ve saat 21.20’deki Melek Mosso konseri ile sona erecek.
İBB ÇOCUK SANAT ATÖLYELERİ İLE ÇOCUKLAR BERABERLİĞE ORTAK OLACAK
İBB Çocuk, İBB Kültür iş birliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 29 Ağustos tarihinde 16.00–18.00 saatleri arasında Müze Gazhane’de çocukların millî birlik, beraberlik ve bağımsızlık duygularının güçlendirilmesi; Zafer Bayramı’nın anlam ve öneminin sanat yoluyla aktarılması amacıyla “Zaferin Renkleri”, “Tek Yürek Zafer Panosu” ve “Atatürk’ün İzinde” sanat atölyeleri gerçekleştirecek.
İBB Kültür AŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Miniatürk’te gün boyu sürecek etkinliklerle kutluyor. Çocuklara yönelik oyun ve atölyelerin yanı sıra bando, Zumba Kids, jonglör, illüzyon ve dans gösterilerinin yer alacağı program, Gönül Yeprem konseriyle tamamlanacak.
Etkinlik Programı:
30 Ağustos 2026
17.00–22.00 Yüz Boyama Etkinliği
17.00–19.00 Kırmızı-Beyaz Bando Ekibi
17.00–19.00 Zafer Temalı Kâğıt Boyama Etkinliği
17.30–18.00 Zumba Kids
18.00–18.30 Jonglör Gösterisi
18.30–19.00 Hip-Hop Dans Gösterisi
19.00–19.30 İllüzyon Gösterisi
19.30–20.00 Zafer Valsi
20.00–21.00 Gönül Yeprem Konseri
İSTANBUL 30 AĞUSTOS ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI
29-30 Ağustos tarihlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda ve 28-29-30 Ağustos tarihlerinde Kadıköy Müze Gazhane’de planlanan çeşitli programlarla kutlanacak.
Müze Gazhane (Kadıköy) 28-30 Ağustos 2026
28 Ağustos 2026 Cuma
10.00-18.00 Mozaik pano atölyesi (Ana meydan)
21.00 Söyleşi: Sunay Akın (Ana Sahne)
29 Ağustos 2026 Cumartesi
10.00-18.00 Mozaik pano atölyesi (Ana meydan)
16:00 Etkinlik Alanı Açılışı
16.00 -19:00 Atölyeler (T Atölye), Söyleşiler (Q Deck ve Ana Sahne)
16.00-18.00 Film gösterimi Atatürk 1 (Pazar Yeri)
(Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının 1881-1919 arasındaki kesitini anlatan yerli bir dönem filmidir. Çocukluğundan Çanakkale Savaşına kadar olan kesiti alır.)
20.30-22.00 REDD Konseri
30 Ağustos Pazar
10.00-18.00 Mozaik pano atölyesi (Ana meydan)
16.00 Etkinlik Alanı Açılışı
16.00-19:00 Atölyeler (T Atölye)
16.00-18.00 Film gösterimi Atatürk 2 (Pazar Yeri)
(Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının 1881-1919 arasındaki kesitini anlatan yerli bir dönem filmidir. Çanakkale Savaşından Samsun’a çıkışa kadar olan kesiti ele alır.)
19.00-20.00 30 Ağustos söyleşisi (Q Deck)
20.00-20.25 İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu Performansı (Ana Sahne)
20.30-22.00 Yeni Türkü Konseri (Ana Sahne)
Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı 29-30 Ağustos 2026
29 Ağustos 2026 Cumartesi
16.00 Etkinlik Alanı Açılışı
16.00-21:00 Çocuk Şenliği
Atölyeler / Sahne Performansları / Sokak Sanatları / Oyun Alanları / Kortej Ekibi/ İkramlıklar
30 Ağustos Pazar
16.00 Etkinlik Alanı Açılış
16.00-21:00 Çocuk Şenliği
Atölyeler / Sahne Performansları / Sokak Sanatları / Oyun Alanları / Kortej Ekibi/ İkramlıklar
19.55-20.25 Dj Performansı
20.25-20.30 Changeover
20.30 Sunucu açılış konuşması
20.35 Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
20.40-20.45 30 Ağustos özel video gösterimi
20.50-21.00 Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili konuşması
21.00 İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın Konuşması
21.13-21.18 Yatsı Ezanı
21.20-23.00 Melek Mosso Konseri
ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS ANKARA KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü görkemli bir etkinlikle kutlayacak. Etkinlikte Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü sahne alacak.
Konser, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleşecek.
ABB, “Bu büyük gururu hep birlikte yaşayalım” mesajıyla tüm Başkentlileri etkinliğe davet etti.
Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini yansıtan bu özel program, vatandaşların bir araya gelerek milli duyguları paylaşacağı ücretsiz bir etkinlik olarak planlandı.
Çankaya – Gençlik Bandosu ve Kurtuluş filmi
Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı resmi törenler, bando ve halk dansları gösterileriyle gün boyu kutlayacak. Atapark’ta başlayacak program Kızılay’dan Bahçelievler’e, Zafer Parkı’ndan Kuğulu Park’a uzanacak. Günün finali ise Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi’nde yapılacak “Kurtuluş” film gösterimiyle olacak.
Kahramankazan – Festival ve konser bir arada
Kahramankazan'da Zafer Bayramı kutlamaları, 2. Uluslararası Kavurma Festivali ile birlikte düzenlenecek.
29 Ağustos Cumartesi akşamı Emre Fel ve Emrah Karaduman'ın yanı sıra dans toplulukları sahne alacak. 30 Ağustos Pazar günü ise rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo konser verecek.
Kalecik – Mustafa Taş ve Erkal Sonel
Kalecik Belediyesi Düğün Salonu yanında düzenlenecek etkinliklerde Erkal Sonel ve Mustafa Taş sahne alacak.
Erkal Sonel saat 19.30'da, Mustafa Taş ise saat 21.00'de Kaleciklilerle buluşacak.
Keçiören – Motive ve Melis Fis
Keçiören Belediyesi'nin programında gençlere yönelik konserler öne çıkıyor.
Motive ve Melis Fis, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Kalaba Kent Meydanı'nda sahne alacak.
Pursaklar – Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun
Pursaklar Saray Selçuklu Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla halk konseri düzenlenecek.
Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun, saat 19.00'dan itibaren sahnede olacak.
Sincan – Burak Yeter, Sagopa Kajmer ve Semincek
Sincan Park'ta Zafer Bayramı haftası boyunca farklı sanatçılar konser verecek.
28 Ağustos'ta Burak Yeter, 29 Ağustos'ta Sagopa Kajmer, 30 Ağustos'ta ise Semicenk sahne alacak. Semincek'in konseri saat 21.00'de başlayacak.
Yenimahalle – Selda Bağcan ve Kubat
Yenimahalle'de Ragıp Tüzün Parkı'nda konser programı düzenlenecek.
Selda Bağcan, 30 Ağustos kapsamında saat 20.30'da sahne alacak. Kutlamalar, 1 Eylül saat 20.30'da Kubat konseriyle devam edecek.
ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenecek etkinliklerle sürdürülecek. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Kiraz, Kınık, Tire ve Torbalı’da konserler düzenlenecek.
Kiraz’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Kiraz Tarım ve Sanayi Fuarı kapsamında 30 Ağustos akşamı Fulya Atıl sahne alacak. Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri’ndeki konser saat 21.00’de başlayacak.
Kınık’ın Sucahlı Mahallesi’nde ise Zafer Bayramı, Sucahlı Kavun Festivali ile birlikte kutlanacak. Saat 20.30’da başlayacak programda Burak Maral ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası sahne alacak.
Tire’deki kutlamalar, Tire Kurtuluş Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Gölet Rekreasyon Alanı’nda saat 21.00’de başlayacak etkinlikte Merve Mete konser verecek.
Torbalı’da ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Ertan Ünver Millet Parkı olacak. Saat 21.00’de başlayacak programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Özlem Menokan sahne alacak.
ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS BURSA KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında etkinliklerle dolu kutlama programı planladı. Etkinlikler çerçevesinde 30 Ağustos günü saat 20.00’de Heykel’den başlayan Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi’ne uzanan Zafer Bayramı Yürüyüşü organize edilecek. Yürüyüşün nihayete erdiği noktada saat 21.00’de Elif Buse Doğan Zafer Bayramı konserinde sahne alacak. Bursalılar, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde zafer coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşayacak.
KÜLTÜRPARK’TA ZAFER KONSERLERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağı etkinliklere, Kültürpark Göl Kenarı’nda 25 Ağustos Salı 20.30-22.30 saatleri arasında düzenlenecek Türk Halk Müziği konseriyle start verilecek. Program dahilinde Kültürpark Göl Kenarı’nda 26 Ağustos Çarşamba günü 20.30-22.30 saatleri arasında Türk Halk Müziği, 27 Ağustos Perşembe günü aynı saatlerde Türk Sanat Müziği konserleri düzenlenecek. 28 Ağustos gecesinde ise Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası sahne alacak.
SU SPORLARI ŞAMPİYONASI BURSA’DA
30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle Türkiye İzeltaş Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 2’nci Ayak Yarışı, 28-29-30 Ağustos tarihlerinde İznik İzzet Peşte Su Sporları Kampı ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK
Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasında Şehreküstü Metro İstasyonu Çıkışı ve Bursa Kent Meydanı’nda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Pazar günü de 19.00-20.00 saatlerinde Heykel UNESCO Meydanı ve Bursa Millet Bahçesi’nde Türk Bayrağı dağıtımı yapılacak.
İLÇE ŞENLİKLERİNİN SON DURAĞI GÖKDERE
Bursa’nın Fethinin 700’üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede 3 Temmuz’dan bu yana düzenlenen Bursa’nın Fethinin 700. Yılı İlçe Şenlikleri’nin sonuncusu, 29 Ağustos Cumartesi günü Gökdere Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.
ATATÜRK TEMALI PANO TASARLANACAK
Program çerçevesinde 30 Ağustos Pazar günü Gazi Orhan Parkı’nda 10.00-16.00 saatleri arasında ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ve Atatürk Temalı Pano Tasarım’ etkinliği yapılacak. Aynı gün Mudanya Basketbol Sahası’nda saat 12.00’de 30 Ağustos 3x3 Sokak Basketbolu organizasyonu düzenlenecek.
HAVACILIK ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Yunuseli Hava Kampüsü’nde 30 Ağustos Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında Bursa Havacılık Şöleni gerçekleştirilecek. Aynı gün Yıldırım Huzurevi’nde de 14.00-23.00 saatleri arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı tertip edilecek. Heykel UNESCO Meydanı’nda ‘Şanlı Tarihten, Güçlü İstikbale’ Açık Hava Sergisi ziyarete açılacak.