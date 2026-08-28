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        Haberler Bilgi 30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 Ağustos Pazar günü otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İZBAN, Başkentray bedava mı?

        30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 Ağustos Pazar günü otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, İZBAN, Başkentray bedava mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa süre kala vatandaşların gündeminde toplu taşıma uygulamaları yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve diğer ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bazı kent içi raylı sistem hatlarında uygulanacak düzenleme belli oldu. Peki, 30 Ağustos Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, İZBAN ve Başkentray bedava mı? İşte Zafer Bayramı ulaşım uygulamasına ilişkin merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        #toplu taşıma
        #Zafer Bayramı
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