40 yaşında emekli oldu, bir yılını konser peşinde dünyayı gezerek geçirdi

PARAYI YAŞAMAK İSTEDİĞİ HAYATA GÖRE YENİDEN DİZDİ

BTS 2023'te askerlik nedeniyle ara verdiğinde, Joy grubun yeniden bir araya geleceği günler için para ayırmaya başladı. Turne geçen yıl duyurulunca da "BTS'le Turne" adını verdiği ayrı bir nakit fon açtı. Ne yatırımlarını satacaktı ne de kredi kartına yüklenecekti. Fona konser biletlerinden uçuş ve otel masraflarına kadar turnenin bütün kalemlerini yazdı.

Bu tercih, emeklilik birikimine bakışını da değiştirdi. Başta parasını yalnızca yatırım ve aracı kurum hesaplarında tutmayı düşünüyordu. Grubu ne kadar çok izlemek istediğini görünce, gerektiğinde hızlıca ulaşabileceği nakde de ihtiyacı olduğunu anladı. Böylece endeks fonları ve temettü ödeyen ETF'lerin yanına, kolayca çekebileceği para piyasası fonları ve nakit hesaplar ekledi; bu ona hem esneklik hem de bir tür iç huzur verdi.

Bütün bunlar Joy'u tek bir sonuca götürdü. Finansal özgürlük, olabildiğince çok para biriktirmekle değil, zamanı istediği gibi kullanabilme esnekliğiyle ilgiliydi. Bugün eşi AJ ile birlikte ayda yaklaşık 6.000 dolarla rahat bir hayat sürüyor.

BOŞ BİR SALI SABAHININ AĞIRLIĞI

Birlikte çalıştığı emeklilerin çoğunda ortak bir tablo görmüştü. Onlarca yıl boyunca vakitleri başkaları tarafından belirlenmiş insanlardı; emeklilik gelince bütün gün birden kendilerinin oluyordu. Bu, özgürleştirici bir tablo gibi durabilir; ama Joy'a göre kendisi dahil pek çok kişi bunun ne kadar yön kaybettirici olabileceğini küçümsüyor. Kendi sorusu şuydu: kimsenin onu beklemediği bir salı sabahı ne yapacaktı?

BTS bu boşluğa bir çerçeve getirdi. Planlanacak yolculuklar, görülecek yeni şehirler derken günleri kendiliğinden dolmaya başladı. Emekliliğin ilk yılı ona her harcamayı iki soruyla tartmayı öğretti: "Buna değer mi?" ve "Bu harcama nasıl bir hayatı mümkün kılıyor?"