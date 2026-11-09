A101'in 12 Kasım 2026 Perşembe günü satışa sunacağı Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle alışveriş tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanan A101, elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok kategoride yeni fırsatlar sunuyor. Katalogda 70 inç 4K Smart TV, elektrikli moped, buzdolabı, çamaşır makinesi ve dört tekerlekli kasalı golf arabası gibi ürünler öne çıkarken, klavye ve mouse seti, telsiz, aroma difüzörü, ayak masaj aleti, şarjlı su pompası ve tiftik temizleyici de dikkat çekiyor. Mutfak ihtiyaçları için matcha hazırlama seti, metal saklama kapları, kesme tahtası ve döküm kek kalıbı gibi seçenekler bulunurken, oyuncak araba, aktiviteli oyun halısı, battaniye takımı ve çok amaçlı dolap da yeni broşürde yer alıyor. Peki, A101'e bu perşembe hangi ürünler gelecek? İşte 12 Kasım A101 Aldın Aldın kataloğunun öne çıkan ürünleri ve merak edilen tüm detaylar...