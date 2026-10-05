Adana bugün de sallandı: Feke'de 3,4 büyüklüğünde deprem! 5 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

5 Ekim 2026 son depremler listesi, Adana'daki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Saimbeyli çevresinde 4 Ekim'de art arda meydana gelen depremlerin ardından yeni günün ilk saatlerinde Feke'de de bir sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 05.42'de Akoluk-Feke merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,4, derinliği ise 1,7 kilometre oldu. Bölgede dün meydana gelen depremler arasında 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı da yer aldı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…