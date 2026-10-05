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        Haberler Bilgi Adana bugün de sallandı: Feke'de 3,4 büyüklüğünde deprem! 5 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Adana bugün de sallandı: Feke'de 3,4 büyüklüğünde deprem! 5 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde Adana'daki sarsıntılar dikkat çekiyor. Saimbeyli ve Feke çevresinde depremler sürerken, bugün saat 05.42'de Feke-Akoluk merkezli 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede 4 Ekim'de ise büyüklüğü 5,1'e ulaşan depremler kaydedildi. İşte, 5 Ekim son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 06:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        5 Ekim 2026 son depremler listesi, Adana'daki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Saimbeyli çevresinde 4 Ekim'de art arda meydana gelen depremlerin ardından yeni günün ilk saatlerinde Feke'de de bir sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 05.42'de Akoluk-Feke merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,4, derinliği ise 1,7 kilometre oldu. Bölgede dün meydana gelen depremler arasında 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı da yer aldı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        ADANA'DA DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

        Adana'nın Saimbeyli ve Feke ilçelerinde deprem hareketliliği devam ediyor. 5 Ekim saat 05.42'de kaydedilen 3,4 büyüklüğündeki Feke-Akoluk depremi, bölgedeki son sarsıntı oldu.

        4 Ekim Pazar günü ise Saimbeyli'nin Ayvacık bölgesinde art arda depremler meydana geldi. Gün içerisinde büyüklüğü 4'ün üzerinde olan birden fazla sarsıntı kaydedildi.

        3

        SAİMBEYLİ'DE 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4 Ekim'de saat 14.19'da Ayvacık-Saimbeyli merkezli 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 14.36'da 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

        Saat 14.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 5,1 olarak ölçüldü. Böylece yaklaşık 25 dakika içerisinde Saimbeyli çevresinde 4,8, 4,8 ve 5,1 büyüklüğünde üç deprem yaşandı. Böylece 4 Ekim boyunca Ayvacık-Saimbeyli çevresinde 4'ün üzerinde büyüklüğe ulaşan beş ayrı deprem kayıtlara geçti.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.05 06:01:53 36.5012 28.8843 14.3 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.05 05:52:40 37.7828 36.0687 2.9 -.- 2.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 05:47:53 36.5152 28.9130 10.1 -.- 2.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.05 05:44:34 37.7863 36.0473 5.0 -.- 2.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 05:42:20 37.7620 36.0822 1.7 -.- 3.4 3.3 AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 05:29:08 37.7188 36.0543 5.0 -.- 1.8 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 04:52:09 37.8025 36.0495 10.1 -.- 1.6 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 04:44:46 39.4865 28.0562 7.1 -.- 1.7 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.05 04:42:49 37.7840 36.0493 5.5 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 04:35:21 37.7858 35.9102 17.6 -.- 1.3 -.- FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 04:20:51 36.1925 36.0562 4.3 -.- 2.2 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel
        2026.10.05 03:20:09 37.7773 36.0143 8.1 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 02:44:49 37.7810 36.0808 5.0 -.- 2.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 02:30:05 35.9608 27.2513 6.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.05 02:18:40 36.3208 34.0257 6.6 -.- 1.5 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2026.10.05 01:51:29 37.7690 36.0837 5.0 -.- 4.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 01:29:02 37.7517 36.1008 2.9 -.- 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.10.05 01:27:50 37.7230 36.0547 9.5 -.- 1.3 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 01:23:39 37.7958 36.0858 5.0 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.10.05 01:17:07 38.7383 23.3563 15.5 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.10.05 01:16:22 37.7610 36.0473 5.0 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:48:28 37.7562 36.0532 13.6 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:42:48 39.2073 28.1677 8.1 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.05 00:39:40 37.7747 36.0448 6.1 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:38:21 37.7517 36.1160 7.8 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:37:10 39.5182 25.9948 5.7 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2026.10.05 00:28:04 37.7525 36.1113 5.0 -.- 2.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:25:32 37.7823 36.0303 5.0 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:19:36 37.9260 35.6200 4.7 -.- 1.7 -.- CONDU-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:14:29 37.7228 36.0052 3.9 -.- 1.4 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:12:57 37.7422 36.0328 13.2 -.- 1.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.05 00:08:12 37.7835 36.0442 5.0 -.- 1.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-05 06:01:53 36.46433 28.90517 12.46 ML 1.9 Akdeniz - [19.00 km] Fethiye (Muğla)
        2026-10-05 05:52:39 37.7675 36.101 10.84 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 05:47:53 36.51383 28.927 21.24 ML 2.5 Akdeniz - [16.09 km] Fethiye (Muğla)
        2026-10-05 05:44:35 37.7595 36.09667 13.09 ML 2.7 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 05:42:20 37.75667 36.09467 7.02 ML 3.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 05:29:09 37.743 36.08667 13.76 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 05:28:21 37.746 36.08167 6.97 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 05:11:19 39.542 27.88017 7.02 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir)
        2026-10-05 04:52:10 37.7635 36.10983 7.02 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 04:44:46 39.49433 28.09333 13.75 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
        2026-10-05 04:42:48 37.76433 36.09483 6.98 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 04:35:22 37.75617 36.08583 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 04:34:27 37.74483 36.07167 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 04:08:45 37.72833 36.06467 7.21 ML 0.7 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-05 03:56:54 39.71817 40.731 7.0 ML 1.3 Aşkale (Erzurum)
        2026-10-05 03:46:24 37.74917 36.075 7.12 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 03:38:44 37.7485 36.06583 7.31 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 03:30:21 39.50183 41.1155 7.72 ML 1.5 Çat (Erzurum)
        2026-10-05 03:29:38 37.75283 36.0995 6.92 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 03:20:09 37.74583 36.09683 7.09 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 03:18:24 37.75017 36.079 7.25 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 03:03:54 40.26267 29.23333 7.04 ML 1.0 Gürsu (Bursa)
        2026-10-05 02:44:50 37.76517 36.1275 6.98 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 02:43:17 37.764 36.13167 6.81 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 02:30:08 36.0135 27.32767 9.36 ML 2.0 Ege Denizi - [76.31 km] Datça (Muğla)
        2026-10-05 02:30:07 37.7625 36.12533 7.12 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 02:29:39 37.76033 36.09033 6.95 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 02:19:02 37.755 36.09517 7.02 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 02:14:23 40.6635 32.829 6.89 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
        2026-10-05 02:09:07 37.74417 36.067 7.28 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 02:08:17 37.75583 36.09483 7.14 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 01:55:34 37.7455 36.0585 7.53 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 01:51:29 37.75833 36.0965 7.0 MW 4.1 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 01:50:03 37.84667 36.268 6.85 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 01:45:42 39.72133 40.73433 7.0 ML 1.1 Aşkale (Erzurum)
        2026-10-05 01:45:41 37.7575 36.10033 6.94 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 01:29:03 37.74833 36.10133 7.01 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 01:27:51 37.77233 36.17617 7.02 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 01:24:55 37.00233 28.92517 7.02 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-05 01:23:40 37.75517 36.0915 7.19 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 01:16:23 37.75217 36.13067 6.79 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-05 00:59:34 37.78617 36.22 7.04 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 00:55:48 37.75717 36.0985 6.99 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 00:48:28 37.79033 36.2125 7.04 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 00:42:48 39.2235 28.17683 10.85 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-05 00:39:41 37.7905 36.16767 6.66 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 00:38:22 37.7625 36.13733 6.81 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 00:37:12 39.43017 26.118 7.24 ML 1.8 Ege Denizi - [07.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-10-05 00:28:04 37.73667 36.09617 7.03 ML 2.5 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-05 00:25:33 37.79133 36.17817 7.09 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-05 00:19:36 37.97883 35.63117 7.08 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri)
        2026-10-05 00:14:33 36.30633 29.605 6.66 ML 1.1 Kaş (Antalya)
        2026-10-05 00:08:13 37.76917 36.11 7.15 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)

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