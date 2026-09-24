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        Haberler Bilgi AFAD SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ? AFAD deprem sayfası neden açılmıyor, sorun mu var? AFAD sitesi neden çöktü?

        AFAD SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ? AFAD deprem sayfası neden açılmıyor, sorun mu var? AFAD sitesi neden çöktü?

        24 Eylül bugün Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar, son dakika gelişmelerini takip edebilmek için AFAD'ın resmi deprem verileri sayfasına yöneldi. Ancak bazı kullanıcılar, AFAD'ın deprem sorgulama ekranına erişimde sorun yaşandığını belirtti. Yaşanan erişim problemi sonrası "AFAD deprem sayfası neden açılmıyor, AFAD sitesinde teknik bir sorun mu var, internet sitesi çöktü mü?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte AFAD erişim sorununa ilişkin son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Bugün Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve yakın çevresinde hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar, sarsıntıya ilişkin güncel verilere ulaşmak için AFAD’ın resmi deprem ekranını kontrol etmeye başladı. Ancak yoğun ilgi nedeniyle bazı kullanıcılar AFAD’ın deprem sorgulama sayfasına erişim sağlayamadığını ifade etti. Bunun üzerine “AFAD deprem sayfası neden açılmıyor, sitede teknik bir aksaklık mı yaşanıyor, AFAD’ın internet sitesi çöktü mü?” soruları gündeme geldi. İşte AFAD’ın deprem ekranındaki erişim sorununa dair merak edilen son bilgiler…

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        AFAD SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

        AFAD deprem sayfasının çöküp çökmediğine ilişkin kurum tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak deprem gibi geniş bir bölgede ilgi uyandıran olayların ardından çok sayıda kişinin aynı anda siteye giriş yapmaya çalışması, zaman zaman erişim yavaşlamalarına veya bağlantı sorunlarına neden olabiliyor.

        Kullanıcılar, kısa süre sonra yeniden deneyerek ya da sayfayı yenileyerek AFAD’ın güncel deprem verilerine ulaşmayı deneyebilir.

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        AFAD DEPREMLER SAYFASI NEDEN AÇILMIYOR?

        Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası AFAD resmi sitesinde erişim problemi yaşanıyor.

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        ŞANLIURFA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Şanlıurfa Pınarbaşı olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.40'ta meydana gelen deprem yerin 5.4 kilometre altında kaydedildi.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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        #AFAD
        #AFAD çöktü mü
        #AFAD deprem sayfası
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