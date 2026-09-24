AFAD SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ? AFAD deprem sayfası neden açılmıyor, sorun mu var? AFAD sitesi neden çöktü?

Bugün Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve yakın çevresinde hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar, sarsıntıya ilişkin güncel verilere ulaşmak için AFAD’ın resmi deprem ekranını kontrol etmeye başladı. Ancak yoğun ilgi nedeniyle bazı kullanıcılar AFAD’ın deprem sorgulama sayfasına erişim sağlayamadığını ifade etti. Bunun üzerine “AFAD deprem sayfası neden açılmıyor, sitede teknik bir aksaklık mı yaşanıyor, AFAD’ın internet sitesi çöktü mü?” soruları gündeme geldi. İşte AFAD’ın deprem ekranındaki erişim sorununa dair merak edilen son bilgiler…