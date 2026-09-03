AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜİK 2026 Ağustos enflasyon oranları ne kadar oldu?

Ağustos ayı enflasyon verileri için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Temmuz ayında yüzde 1,78 oranında artış gösteren enflasyonun Ağustos ayında ne kadar olduğu belli oldu. Ekonomistlerin beklentileri de gündemde yer alırken gözler açıklanan aylık ve yıllık enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu? İşte, TÜİK ile Ağustos enflasyonunda son durum…