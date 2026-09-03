AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! TÜİK 2026 Ağustos enflasyon oranları ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2026 enflasyon verileri belli oldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamları açıklanırken, aylık ve yıllık enflasyon oranları da netleşti. Peki, TÜİK 2026 Ağustos enflasyon oranları ne kadar oldu? İşte, TÜİK ile Ağustos enflasyonunda son durum…
Ağustos ayı enflasyon verileri için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Temmuz ayında yüzde 1,78 oranında artış gösteren enflasyonun Ağustos ayında ne kadar olduğu belli oldu. Ekonomistlerin beklentileri de gündemde yer alırken gözler açıklanan aylık ve yıllık enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu? İşte, TÜİK ile Ağustos enflasyonunda son durum…
AĞUSTOS 2026 ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR OLDU?
Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ağustosta aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 oldu.
ENFLASYON AĞUSTOS AYINDA ARTTI MI?
Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,57 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,76 artış gösterdi.
TEMMUZ 2026 ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?
TÜİK'in açıkladığı Temmuz 2026 verilerine göre TÜFE aylık bazda yüzde 1,78 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Yİ-ÜFE aylık yüzde 1,52, yıllık ise yüzde 27,83 arttı.
EKONOMİSTLERİN AĞUSTOS ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?
AA Finans'ın 31 Ağustos'ta yayımlanan beklenti anketine göre ekonomistler, Ağustos 2026'da TÜFE'nin aylık yüzde 1,86 artmasını bekliyordu. Açıklanan verilerle birlikte ekonomistlerin beklentisi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark da ortaya çıktı.
KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Eylül ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanabilecek kira artış oranı da netleşti. Konut ve iş yeri kiralarında artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE değişimine göre belirleniyor.
Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Eylül ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 31.79 oldu.