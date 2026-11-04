AKARYAKIT FİYATLARI 4 KASIM 2026: LPG, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları 4 Kasım 2026 Çarşamba günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin ve motorine yapılan zamların ardından LPG fiyatlarında da dikkat çeken bir artış yaşandı. Son zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL'yi aşarken otogazda da 50 TL sınırı geçildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatlarını öğrenmek isteyen sürücüler, yeni zam ve indirim gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, bugün akaryakıta zam veya indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte 4 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…
4 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayının ilk gününde benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılmıştı. 3 Kasım Salı günü ise LPG fiyatlarına yansıyan 9,50 TL'lik artışın ardından otogazın litre fiyatı 50 TL'nin üzerine çıktı. Peş peşe gelen zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, mazot ve LPG fiyatları merak konusu oldu. Araç sahipleri, yeni bir zam veya indirim olup olmadığını ve güncel pompa fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün benzin ve motorin ne kadar? LPG'nin litresi kaç TL'den satılıyor? İşte 4 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELDİ Mİ?
Benzinin litre fiyatına 1 Kasım 2026 tarihinde yaklaşık 4,10 TL zam yapıldı. Son artışın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 TL'nin üzerine çıktı.
4 Kasım Çarşamba günü benzine yeni bir zam veya indirim gelmedi.
MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELDİ Mİ?
Motorinin litre fiyatına 1 Kasım'da yaklaşık 3,60 TL zam yapılmıştı. Bu artışın ardından motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 TL’yi geçti.
4 Kasım Çarşamba günü motorine yeni bir zam veya indirim gelmedi.
LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELDİ Mİ?
LPG'nin litre fiyatına 3 Kasım 2026 Salı günü 9,50 TL zam yapıldı. Gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyan artışla birlikte otogazın litre fiyatı 50 TL'yi aştı.
4 Kasım Çarşamba günü LPG’ye yeni bir zam veya indirim gelmedi.
4 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketi ve istasyona göre değilşebiliyor. 4 Kasım 2026 Çarşamba üç büyükşehirdeki litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 80,50 TL
Motorin litre fiyatı: 100,50 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 80,30 TL
Motorin litre fiyatı: 100,30 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 81,50 TL
Motorin litre fiyatı: 101,60 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 81,70 TL
Motorin litre fiyatı: 101,90 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor. Özellikle petrol piyasasındaki fiyat hareketleri ve döviz kurundaki değişimler, benzin ve motorinin pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.
Rafineri çıkış fiyatına ÖTV, KDV, dağıtıcı ve bayi paylarının eklenmesiyle nihai satış fiyatları oluşuyor. Bu nedenle fiyatlar hem küresel piyasalardaki gelişmelere hem de yurt içindeki maliyet değişimlerine bağlı olarak farklılaşabiliyor.