AKARYAKIT FİYATLARI 4 KASIM 2026: LPG, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

4 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayının ilk gününde benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılmıştı. 3 Kasım Salı günü ise LPG fiyatlarına yansıyan 9,50 TL'lik artışın ardından otogazın litre fiyatı 50 TL'nin üzerine çıktı. Peş peşe gelen zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, mazot ve LPG fiyatları merak konusu oldu. Araç sahipleri, yeni bir zam veya indirim olup olmadığını ve güncel pompa fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün benzin ve motorin ne kadar? LPG'nin litresi kaç TL'den satılıyor? İşte 4 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…