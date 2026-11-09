Akaryakıt fiyatları 9 Kasım 2026: Mazot (Motorin), LPG, Benzin ne kadar oldu? Benzin veya motorine zam geldi mi?
Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin yakından takip ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları birçok farklı parametreye göre değişiyor. En son benzinin litre fiyatına 6 Kasım 2026 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,08 TL indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarında ise 7 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olan 5,47 TL tutarında düşüş olmuştu. Peki, 9 Kasım 2026 akaryakıta yeni bir zam ya da indirim bekleniyor mu? Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve motorin zam bilgisi...
Güncel akaryakıt fiyatları 9 Kasım Pazartesi trafiğe çıkan araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Araç sahipleri, benzin ve motorine yeni bir zam ya da indirim gelip gelmeyeceğini merak ederken, akaryakıt fiyatlarındaki değişimler ulaşım maliyetlerini de doğrudan etkiliyor. Peki 9 Kasım 2026 Mazot (Motorin), LPG, Benzin ne kadar oldu? Benzin veya motorine zam geldi mi? İşte, detaylar
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
9 Kasım Pazartesi günü benzin veya motorinde hareketlilik yok. Son olarak benzinin litre fiyatında 6 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,08 TL indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarında ise 7 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olan 5,47 TL tutarında düşüş yaşanmıştı.
9 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık 74,60 TL, motorinin litre fiyatı 95,20 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 50,70 TL seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 9 KASIM 2026
AVRUPA YAKASI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 74.60TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 95.20 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 50.70 TL
ANADOLU YAKASI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 74.40 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 95.00 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 50.10 TL